В Японии началось строительство новой базы США на Окинаве

Япония начала строительство новой военной базы США в районе города Наго на Окинаве. Об этом 10 января сообщает NHK.

Соответствующие работы продлятся девять лет и три месяца, указал генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси.

Решение принято в целях переноса находящейся на этом же острове американской базы Футэмма, которая расположена в густонаселенном городе Гинован.

При этом префектура Окинава выступает против данных планов, напомнили журналисты. Отмечается, что строительные работы начались после того, как в декабря 2023 года японское правительство через суд получило возможность отклонить возражения местных властей.

Ранее, 22 декабря 2023 года, Япония разрешила передачу в США ракет для систем Patriot. До этого Токио мог поставлять в Вашингтон только компоненты оборудования оборонного назначения, произведенного по их лицензии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что это будет иметь негативные последствия не только для отношений Токио и Москвы, но и для глобальной и региональной безопасности.