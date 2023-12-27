Захарова заявила о последствиях экспорта ракет Patriot из Японии в США

Одобрение Японией передачи ракет для систем Patriot Соединенным Штатам будет иметь негативные последствия для отношений Токио и Москвы, а также для глобальной и региональной безопасности. Об этом 27 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Дипломат не исключила, что в ходе передачи США боекомплектов Patriot будет задействована схема, при которой они в конечном итоге окажутся на Украине.

«В связи с этим хотели бы предупредить, что в случае попадания японских ракет в руки ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.) такие действия будут рассматриваться как однозначно враждебные в отношении России и повлекут самые серьезные последствия для Японии в контексте двусторонних связей», — подчеркнула Захарова.

Она также сказала, что Япония таким образом переступит не только через собственные принципы, но и утратит контроль над вооружениями. По ее словам, Токио в очередной раз демонстрирует свой курс на «последовательный демонтаж пацифистских положений послевоенной Конституции страны».

Ранее, 22 декабря, сообщалось, что Япония в рамках упрощения правил экспорта оборонного оборудования разрешила передачу в США ракет для систем Patriot. До этого Токио мог поставлять в Вашингтон только компоненты оборудования оборонного назначения, произведенного по их лицензии.

При этом уточнялось, что правительство США должно будет получить согласие японской стороны, если решит передавать иным странам производимые на территории Японии ракеты для Patriot.

19 декабря The Washington Post сообщила, что США при экспорте из Японии снарядов для зенитно-ракетных комплексов Patriot смогут поставлять Украине больше средств противовоздушной обороны. При этом, сколько ракет-перехватчиков Токио передаст Вашингтону, не уточнялось.