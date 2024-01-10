В Лос-Анджелесе прошла 14-я церемония вручения почетного «Оскара»

В Лос-Анджелесе провели церемонию вручения почетной премии «Оскар», которая вручается за выдающиеся заслуги в кинематографе, сообщает 10 января портал Deadline.

Награды были удостоены 97-летний режиссер Мел Брукс, актриса Анджела Бассетт и киномонтажер Кэрол Литтлтон. Трансляция мероприятия не велась.

Премия почетного «Оскара» присуждается за «выдающиеся достижения в кинематографе на протяжении всей жизни, исключительный вклад в развитие кинематографического искусства и науки, а также за выдающиеся заслуги перед киноакадемией».

14-я церемония вручения почетного «Оскара» изначально должна была состояться 18 ноября 2023 года, однако была перенесена на 9 января 2024 года из-за забастовок актеров и сценаристов в Голливуде.

Ранее, 9 ноября, сообщалось, что актеры Голливуда прекратили длившуюся 118 дней забастовку после достижения предварительного соглашения на $1 млрд. Отмечалось, что Американская федерация актеров телевидения и радио (SAG-AFTRA) заключила сделку «экстраординарного масштаба», которая включает в себя увеличение минимальных выплат и защиту от угроз со стороны искусственного интеллекта (ИИ), а также впервые вводит бонус за участие в потоковом вещании. За достижение данного результата SAG-AFTRA выразила благодарность всем членам профсоюза.

Забастовка актеров Голливуда началась в июле после безуспешных переговоров с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) об улучшении условий труда. Ее поддержали актеры и сотрудники таких медиакомпаний, как Disney, Amazon, Fox, Sony, Netflix, Paramount, Universal, Warner Bros. и других, которые потребовали социальных гарантий, повышения минимальных зарплат и защиты прав.