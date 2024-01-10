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Туристы набросали за год в римский фонтан Треви монет на €1,6 млн

Фонтан Треви в Риме за год собрал монет на €1,6 млн
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Patrizia Cortellessa
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Тысячи туристов каждый день бросают монетки в одно из самых знаковых и знаменитых мест итальянской столицы — римский фонтан Треви. Если в 2022 году в нем собрали монет на сумму более €1,4 млн, то в 2023 году специалисты прогнозировали от €1,5 до €1,6 млн. Второй вариант в итоге оказался точным, пишет La Gazzettino.

Жест, овеянный тысячами легенд, одним должен принести удачу, другим гарантирует возвращение в Рим, если монету кинут в воду, повернувшись спиной. Третьи загадывают желание в надежде, что оно скоро сбудется.

«Это сотни и сотни евро, которые три или более раз в неделю собирают специальные сотрудники, о которых предупреждена местная полиция, охраняющая площадь», — объяснил в материале газеты от 23 декабря директор благотворительной организации Caritas в Риме Джустино Тринчиа, который с 2006 года управляет средствами, накопленными после сбора в фонтане.

Выловленные предметы отправляются на склад для мытья, сортировки и доставки нуждающимся.

«Помимо монет приходят и необычные вещи, например зубные протезы или очки. Однажды попалась клешня рака. Однако браслеты являются предметами, которые мы находим чаще всего. На самом деле случается, что, когда вы подбрасываете монету, дорогой аксессуар выскальзывает и падает в воду», — рассказал волонтер Caritas Фабрицио Маркиони.

Что же касается монет, то «они приходят со всего мира и не только евро, но и доллары, и фунты». Иностранные валюты отделяются от евро и затем подлежат обмену, добавил волонтер.

В 2022 году Caritas «собрала более 33 тыс. кг монет, что соответствует €1 432 953,74. Это рекорд с тех пор, как благотворительная организация управляет собранными средствами.

«После исключения расходов на управление сбором, которые составляют примерно 6% от общей суммы, остальные деньги используются для помощи людям, испытывающим финансовые затруднения, и страдающим болезнью Альцгеймера. В частности, почти 2 тыс. семей смогли воспользоваться услугами торговых центров солидарности. Это пять структур, похожих на супермаркет, где благодаря выданной нами карте люди могут делать покупки. Но есть и социальные столовые, где мы предложили нуждающимся почти 53 тыс. обедов», — подытожил директор Caritas Джустино Тринчиа.

Фонтан Треви построен в стиле барокко в 1732–1762 годах архитектором Николо Сальви. Он примыкает к фасаду Палаццо Поли, второй этаж которого в 1830-х годах снимала русская княгиня Зинаида Волконская.

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В мае 2023 года стало известно, что активисты экологического движения «Последнее поколение» вылили черную краску в фонтан Треви в центре Рима. В акции участвовало около 12 демонстрантов. Они зашли в фонтан с баннером «Не будем платить за ископаемые» и разлили вокруг себя краску.

В мае 2019 года американского туриста оштрафовали на €450 за прыжок в фонтан Треви. Молодой путешественник не знал о запрете на купание в фонтане и не мог вспомнить место, где находится его отель.

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