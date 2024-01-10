Президент Эквадора объявил в стране режим внутреннего вооруженного конфликта

Президент Эквадора Даниэль Нобоа во вторник, 9 января, объявил о введении в стране режима внутреннего вооруженного конфликта на фоне обострения ситуации в сфере безопасности.

«Я подписал указ, объявляющий внутренний вооруженный конфликт, и определил список транснациональных организованных преступных групп как террористические организации и воюющие негосударственные субъекты. <...> Я приказал вооруженным силам провести военные операции по нейтрализации этих группировок», — говорится в сообщении Нобоа на его странице в соцсети Х.

Президент включил в список террористических всего 22 группировки.

Ранее, в понедельник, 8 января, Нобоа ввел в стране режим ЧП, в связи с чем в стране на 60 дней объявили комендантский час.

9 января вооруженные люди ворвались в студию телеканала TC Televisión, расположенную в городе Гуаякиль, и захватили в заложники ведущих. Полиция Эквадора сообщила, что к офису телеканала выехали сотрудники спецподразделения.