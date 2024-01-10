Реклама
Прямой эфир
Мир
Маск раскритиковал военную помощь Вашингтона Киеву
Экономика
В России могут появиться социальные полки с бесплатными продуктами
Происшествия
Российская туристка отправилась в горы в Турции и пропала
Мир
В Эквадоре объявили режим внутреннего вооруженного конфликта
Общество
Воробьев допустил строительство новой котельной в Климовске после аварии
Происшествия
Силы ПВО РФ пресекли попытку террористической атаки по Белгородской области
Мир
В США заявили о необоснованности обвинений ЮАР Израиля в геноциде
Мир
Постпредство РФ обвинило США в шантаже СБ ООН относительно резолюции по Газе
Общество
Женщина родила девочку на станции метро «Нагатинская» в Москве
Мир
Лавров выразил соболезнования главе МИД Ирана в связи с терактом
Мир
Американские СМИ рассказали о запрете Киеву наступать на Крым в 2022 году
Общество
В Госдуме поднимут вопрос отключения тепла в морозы
Происшествия
Силы ПВО РФ уничтожили украинский беспилотник в Брянской области
Мир
В бундестаге заявили о вызванном ошибками власти глубоком кризисе в ФРГ
Мир
Доступная для проживания территория сектора Газа сократилась до одной трети

Московский «Спартак» проиграл минскому «Динамо» и продолжил серию поражений

«Спартак» уступил минскому «Динамо», потерпев четвертое подряд поражение в КХЛ
0
Фото: пресс-служба ХК «Динамо-Минск»
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московский хоккейный клуб «Спартак» на выезде уступил минскому «Динамо» в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 1:3, о чем стало известно 9 января.

За белорусскую команду шайбу в ворота соперников забили Александр Волков (15-я и 19-я минуты игры) и Вадим Мороз (42-я минута). За пять секунд до конца матча шайбу престижа за «Спартак» забросил Александр Беляев, сообщил «Спорт-Экспресс».

Для московского «Спартака», который с 67 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, это поражение от минского «Динамо» стало четвертым подряд.

У «Динамо» подряд вторая победа. Команда с 47 очками занимает восьмую строчку рейтинга.

«Движение календаря КХЛ до середины мая — это интересно»
Генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин — о возможном изменении расписания чемпионата, результатах казанского клуба и возвращении Воронкова из НХЛ

7 января на «ВТБ-Арене» в Москве московское «Динамо» со счетом 3:2 в овертайме обыграло столичный «Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В этом сезоне КХЛ счет личных встреч между клубами составляет 2:2. Столичный клуб «Динамо» одержал вторую победу подряд.

28 декабря московский «Спартак» обыграл минское «Динамо» в матче КХЛ со счетом 4:1. В команде россиян шайбы в ворота соперника забросили Максим Цыплаков, Михаил Мальцев, Павел Порядин и Шэйн Принс. У белорусских соперников единственным голом отличился Александр Волков.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024