Московский «Спартак» проиграл минскому «Динамо» и продолжил серию поражений

Московский хоккейный клуб «Спартак» на выезде уступил минскому «Динамо» в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 1:3, о чем стало известно 9 января.

За белорусскую команду шайбу в ворота соперников забили Александр Волков (15-я и 19-я минуты игры) и Вадим Мороз (42-я минута). За пять секунд до конца матча шайбу престижа за «Спартак» забросил Александр Беляев, сообщил «Спорт-Экспресс».

Для московского «Спартака», который с 67 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, это поражение от минского «Динамо» стало четвертым подряд.

У «Динамо» подряд вторая победа. Команда с 47 очками занимает восьмую строчку рейтинга.

7 января на «ВТБ-Арене» в Москве московское «Динамо» со счетом 3:2 в овертайме обыграло столичный «Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В этом сезоне КХЛ счет личных встреч между клубами составляет 2:2. Столичный клуб «Динамо» одержал вторую победу подряд.

28 декабря московский «Спартак» обыграл минское «Динамо» в матче КХЛ со счетом 4:1. В команде россиян шайбы в ворота соперника забросили Максим Цыплаков, Михаил Мальцев, Павел Порядин и Шэйн Принс. У белорусских соперников единственным голом отличился Александр Волков.