Командир Духанин силами двух БМП остановил бронегруппу ВСУ и пресек прорыв рубежа

Командир противотанкового взвода гвардии старший лейтенант Евгений Духанин получил приказ на выдвижение к месту вероятного прорыва противника. В ходе марша на двух боевых машинах передовой расчет обнаружил технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сходу вступил в бой. О новых подвигах военнослужащих РФ в зоне спецоперации в среду, 10 января, рассказали в Минобороны.

Плотный огонь боевых машин ВС РФ остановил продвижение вражеской бронегруппы. Однако по вступившему в бой расчету противник открыл минометный обстрел, в результате которого боевая машина пехоты (БМП) получила повреждения, а механик-водитель — ранение.

Тогда командир взвода Духанин приказал второму расчету занять рубеж и открыть огонь по неприятелю. Как только противник перенес огонь на вторую машину, старший лейтенант оперативно организовал эвакуацию поврежденной техники.

В результате боя противотанковый взвод под командованием Духанина выполнил задачу, остановив прорвавшуюся технику ВСУ, и вывел из-под огня личный состав и машины противотанкового подразделения, не допустив потерь.

Тем временем дивизион, в составе которого действовала батарея под командованием капитана Николая Никонова, вел огневую поддержку батальонной тактической группы российских войск, штурмующей позиции украинских боевиков.

ВСУ во время боя использовали средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые затрудняли ведение воздушной разведки с помощью БПЛА. Тогда капитан Никонов выдвинулся к переднему краю и, заняв выгодную позицию в непосредственной близости от расположения неприятеля, осуществлял корректировку огня дивизиона.

Через некоторое время противник нанес по позиции Никонова артиллерийский удар, в результате которого он получил тяжелое ранение, но продолжил корректировать огонь российской артиллерии.

Благодаря действиям капитана Никонова противник потерял большое количество техники и пехоты в бою и был вынужден отступить.

Днем ранее, 9 января, командир расчета противодронной борьбы гвардии рядовой Роман Ватутин смог защитить позиции российских войск и нанести урон противнику. Во время ночного дежурства Ватутин вовремя обнаружил вражеский дрон.

Тогда же военный корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин показал, как работают бойцы инженерно-саперного батальона имени Карбышева в зоне специальной военной операции. Военнослужащие также показали корреспонденту «военные трофеи», которые попадаются во время работы батальона.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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