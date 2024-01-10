Реклама
Прямой эфир
Мир
В Эквадоре вооруженные люди взяли в заложники ведущих телеканала в прямом эфире
Общество
Воробьев допустил строительство новой котельной в Климовске после аварии
Происшествия
Силы ПВО РФ пресекли попытку террористической атаки по Белгородской области
Мир
В США заявили о необоснованности обвинений ЮАР Израиля в геноциде
Мир
Постпредство РФ обвинило США в шантаже СБ ООН относительно резолюции по Газе
Общество
Женщина родила девочку на станции метро «Нагатинская» в Москве
Мир
Лавров выразил соболезнования главе МИД Ирана в связи с терактом
Мир
Американские СМИ рассказали о запрете Киеву наступать на Крым в 2022 году
Общество
В Госдуме поднимут вопрос отключения тепла в морозы
Происшествия
Силы ПВО РФ уничтожили украинский беспилотник в Брянской области
Мир
В бундестаге заявили о вызванном ошибками власти глубоком кризисе в ФРГ
Мир
Доступная для проживания территория сектора Газа сократилась до одной трети
Происшествия
Женщина погибла при обстреле ВСУ села в Курской области
Мир
Правительство Финляндии планирует продлить закрытие границы с РФ
Интернет и технологии
Более 300 млн записей с личными данными попали в Сеть в 2023 году
Сюжет:

Командир Духанин силами двух БМП остановил бронегруппу ВСУ и пресек прорыв рубежа

0
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Командир противотанкового взвода гвардии старший лейтенант Евгений Духанин получил приказ на выдвижение к месту вероятного прорыва противника. В ходе марша на двух боевых машинах передовой расчет обнаружил технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сходу вступил в бой. О новых подвигах военнослужащих РФ в зоне спецоперации в среду, 10 января, рассказали в Минобороны.

Плотный огонь боевых машин ВС РФ остановил продвижение вражеской бронегруппы. Однако по вступившему в бой расчету противник открыл минометный обстрел, в результате которого боевая машина пехоты (БМП) получила повреждения, а механик-водитель — ранение.

Тогда командир взвода Духанин приказал второму расчету занять рубеж и открыть огонь по неприятелю. Как только противник перенес огонь на вторую машину, старший лейтенант оперативно организовал эвакуацию поврежденной техники.

В результате боя противотанковый взвод под командованием Духанина выполнил задачу, остановив прорвавшуюся технику ВСУ, и вывел из-под огня личный состав и машины противотанкового подразделения, не допустив потерь.

Тем временем дивизион, в составе которого действовала батарея под командованием капитана Николая Никонова, вел огневую поддержку батальонной тактической группы российских войск, штурмующей позиции украинских боевиков.

ВСУ во время боя использовали средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые затрудняли ведение воздушной разведки с помощью БПЛА. Тогда капитан Никонов выдвинулся к переднему краю и, заняв выгодную позицию в непосредственной близости от расположения неприятеля, осуществлял корректировку огня дивизиона.

Через некоторое время противник нанес по позиции Никонова артиллерийский удар, в результате которого он получил тяжелое ранение, но продолжил корректировать огонь российской артиллерии.

Благодаря действиям капитана Никонова противник потерял большое количество техники и пехоты в бою и был вынужден отступить.

Ускоренный прогресс: как за год изменилась тактика на поле боя
Развитие ударных дронов, управляемых бомб, создание штурмовых подразделений и другие новшества 2023-го

Днем ранее, 9 января, командир расчета противодронной борьбы гвардии рядовой Роман Ватутин смог защитить позиции российских войск и нанести урон противнику. Во время ночного дежурства Ватутин вовремя обнаружил вражеский дрон.

Тогда же военный корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин показал, как работают бойцы инженерно-саперного батальона имени Карбышева в зоне специальной военной операции. Военнослужащие также показали корреспонденту «военные трофеи», которые попадаются во время работы батальона.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024