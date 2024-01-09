Российские военные нанесли урон противнику благодаря перехвату дрона ВСУ

Благодаря грамотным действиям командира расчета противодронной борьбы гвардии рядового Романа Ватутина удалось не допустить раскрытия позиций российских войск, а также нанести урон противнику. О новых подвигах военнослужащих РФ в зоне спецоперации во вторник, 9 января, рассказали в Минобороны.

Во время ночного дежурства гвардии рядовой Ватутин, узнав о приближении ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), обнаружил его с помощью прожектора и применил по нему противодронное ружье.

Ватутину удалось посадить вражеский беспилотник на землю, а данные с его карты памяти использовать для определения позиции ВСУ, с которой он был запущен. Гаубичная батарея ВС РФ открыла огонь по дислокации украинских боевиков, в результате чего было уничтожено до десяти националистов и два автомобиля.

Тем временем наводчик артиллерийского орудия гвардии рядовой Антон Гуров выполнял задачи по нанесению огневого поражения противнику, когда позиция ВС РФ подверглась обстрелу со стороны артиллерии украинских войск.

Не теряя времени, Гуров с сослуживцами, используя рельеф местности, переместился на западную позицию и с помощью БПЛА определил местоположение артиллерии ВСУ, откуда велся огонь. С первого выстрела удалось поразить орудие противника.

В ходе боевой работы орудие гвардии рядового Гурова уничтожило три артиллерийских расчета противника. Вражеский огонь был полностью подавлен, при этом ни один артиллерийский снаряд ВСУ не достиг орудий российских военнослужащих.

Ранее, 8 января, в Минобороны рассказали, как решительные действия командира танка, старшего сержанта Владимира Заики и его экипажа позволили нанести урон противнику во время попытки украинских боевиков прорвать российскую оборону. Старший сержант Заика решительно выступил в танковой дуэли с противником. Первым же выстрелом экипаж ВС РФ уничтожил одну боевую единицу.

До этого, 7 января, в Минобороны сообщали, как штурмовая группа российских военнослужащих во главе с командиром отделения сержантом Владиславом Сидоровым гранатами уничтожила находящийся в блиндажах расчет ВСУ во время зачистки окрестностей одного из населенных пунктов. Благодаря их действиям подразделение российских войск значительно продвинулось вперед и взяло под контроль ключевые позиции.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».