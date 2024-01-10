Канадский хоккеист Лайпсик назвал получение гражданства РФ большой честью

Канадский хоккеист и форвард петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Брендан Лайпсик благодарен за шанс продолжить игру в КХЛ и назвал получение российского гражданства большой честью. Об этом он заявил 9 января в беседе в «Известиями».

Хоккеист назвал получение гражданства РФ очень волнительным, о чем он успел рассказать семье. Однако друзья из-за разницы во времени еще не всё знают. Лайпсик ожидал звонков и сообщений в течение дня.

«Для меня большая честь получить российское гражданство. <...> Это мой четвертый год в России. Я чувствую себя здесь очень комфортно. Это дало мне возможность продолжить хоккейную карьеру. Так что, конечно, я очень благодарен всем, кто сделал это возможным», — рассказал он.

Лайпсик добавил, что ему очень нравятся русская культура и история, множество музеев, таких как Эрмитаж. Он отметил, что ему и семье было легко приспособиться к российскому образу жизни, к тому же нет никакой разницы, с какими хоккеистами играть. Лайпсик играет уже четыре года и надеется, его игра в КХЛ будет долгой.

9 января обладателем российского паспорта также стал боксер Кевин Джонсон. Он назвал Россию одной из любимых стран. Он отметил, что привыкнуть к российской зиме для него не представило трудности. Всё потому, что морозы и снежные бури есть в ряде городов США.

Также в этот день американский журналист и ведущий телеканала RT Питер Лавелль получил российское гражданство. Россиянами официально стали 44 человека.