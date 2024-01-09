Американский журналист Лавелль получил российское гражданство
Американский журналист и ведущий телеканала RT Питер Лавелль получил российское гражданство. Это следует из указа президента России Владимира Путина во вторник, 9 января.
«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц… Лавелль Питер Джон», — говорится в тексте.
Россиянами официально стали 44 человека, уточняет телеканал «360».
В их числе американский боксер Кевин Джонсон и форвард петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Брендан Лайпсик из Канады, сообщается на сайте kp.ru.
Еще в сентябре прошлого года боксер рассказал «Известиям», что уже подал документы на получение российского гражданства.
В апреле он, одержав победу над российским борцом Вячеславом Дациком на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», после боя заявил, что хочет жить в России, и попросил Путина выдать ему паспорт РФ.
Кроме этого, гражданство страны предоставили потомку императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина Андрею Калагеорги из США, а также участнику войны на Балканах Ратко Самацу, выдачи которого добивалась Босния и Герцеговина. Он прибыл в 1999 году в Курган на лечение, Сараево обвинял его в военных преступлениях, якобы совершенных в 1993-м.