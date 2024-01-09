В Нижнем Тагиле полицейского привлекли к ответственности за комментарий в соцсети

Полковник полиции из Нижнего Тагила Тарас Булгаков привлечен к дисциплинарной ответственности за комментарий в соцсети об избиении 11-летней школьницы, сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, после служебной проверки был подписан приказ, согласно которому сотрудник привлечен к строгой дисциплинарной ответственности, сообщает URA.RU.

Он подчеркнул, что для взаимодействия с медиа и подготовки комментариев в соцсетях в системе МВД есть специальные сотрудники, в чьих должностных обязанностях такой функционал официально прописан. Позже он добавил, что Булгаков раскаялся и пообещал более подобных «вольностей не допускать».

Ситуация, из-за которой последовала проверка и дисциплинарное взыскание, произошла, как установили правоохранители, 29 декабря. Тогда двое братьев-пятиклассников побили мальчика и девочку. Последняя получила тяжелые травмы, была госпитализирована, но уже выписана.

Об этом инциденте в соцсети высказался замначальника отдела полиции № 19 Тарас Булгаков, на территории которого произошло нападение. Он написал в комментарии, который позднее удалил: «Раздули из ничего», — что вызвало шкал критики и негодования пользователей.

Позже следственным отделом по Тагилстроевскому району города Нижний Тагил СУ СК России по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).



«По версии следствия, днем 29 декабря 2023 года напротив школы по улице Гвардейской в городе Нижний Тагил были избиты двое детей — мальчик и девочка, при этом пострадавшей девочке, по предварительным данным, был причинен тяжкий вред здоровью», — сказано в сообщении ведомства.



В ходе расследования инцидента собирается доказательная база, проводятся процессуальные действия, направленные на установление причин и условий, которые способствовали произошедшему.

4 января в Санкт-Петербурге двое неизвестных ударили школьника ножом в живот на трамвайной остановке на площади Братьев Стругацких. Нападавшие скрылись с места происшествия. Школьнику вызвали скорую помощь прохожие. Девятиклассника в тяжелом состоянии доставили в реанимацию с ранением.

13 ноября уголовное дело было возбуждено в Ленинградской области по факту нанесения побоев несовершеннолетней девочке. Одного из подозреваемых задержали, следователи провели его допрос, избираются меры пресечения.