Реклама
Прямой эфир
Мир
В Эквадоре вооруженные люди взяли в заложники ведущих телеканала в прямом эфире
Общество
Воробьев допустил строительство новой котельной в Климовске после аварии
Происшествия
Силы ПВО РФ пресекли попытку террористической атаки по Белгородской области
Мир
В США заявили о необоснованности обвинений ЮАР Израиля в геноциде
Мир
Постпредство РФ обвинило США в шантаже СБ ООН относительно резолюции по Газе
Общество
Женщина родила девочку на станции метро «Нагатинская» в Москве
Мир
Лавров выразил соболезнования главе МИД Ирана в связи с терактом
Мир
Американские СМИ рассказали о запрете Киеву наступать на Крым в 2022 году
Общество
В Госдуме поднимут вопрос отключения тепла в морозы
Происшествия
Силы ПВО РФ уничтожили украинский беспилотник в Брянской области
Мир
В бундестаге заявили о вызванном ошибками власти глубоком кризисе в ФРГ
Мир
Доступная для проживания территория сектора Газа сократилась до одной трети
Происшествия
Женщина погибла при обстреле ВСУ села в Курской области
Мир
Правительство Финляндии планирует продлить закрытие границы с РФ
Интернет и технологии
Более 300 млн записей с личными данными попали в Сеть в 2023 году

В Нижнем Тагиле полицейского привлекли к ответственности за комментарий в соцсети

На Урале полковник полиции получил выговор за комментарий об избитой школьнице
0
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полковник полиции из Нижнего Тагила Тарас Булгаков привлечен к дисциплинарной ответственности за комментарий в соцсети об избиении 11-летней школьницы, сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, после служебной проверки был подписан приказ, согласно которому сотрудник привлечен к строгой дисциплинарной ответственности, сообщает URA.RU.

Он подчеркнул, что для взаимодействия с медиа и подготовки комментариев в соцсетях в системе МВД есть специальные сотрудники, в чьих должностных обязанностях такой функционал официально прописан. Позже он добавил, что Булгаков раскаялся и пообещал более подобных «вольностей не допускать».

Ситуация, из-за которой последовала проверка и дисциплинарное взыскание, произошла, как установили правоохранители, 29 декабря. Тогда двое братьев-пятиклассников побили мальчика и девочку. Последняя получила тяжелые травмы, была госпитализирована, но уже выписана.

Об этом инциденте в соцсети высказался замначальника отдела полиции № 19 Тарас Булгаков, на территории которого произошло нападение. Он написал в комментарии, который позднее удалил: «Раздули из ничего», — что вызвало шкал критики и негодования пользователей.

Позже следственным отделом по Тагилстроевскому району города Нижний Тагил СУ СК России по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

«По версии следствия, днем 29 декабря 2023 года напротив школы по улице Гвардейской в городе Нижний Тагил были избиты двое детей — мальчик и девочка, при этом пострадавшей девочке, по предварительным данным, был причинен тяжкий вред здоровью», — сказано в сообщении ведомства.

В ходе расследования инцидента собирается доказательная база, проводятся процессуальные действия, направленные на установление причин и условий, которые способствовали произошедшему.

Влепил в копеечку: что ждет ребенка и его родителей за драку
Во сколько суды оценивают моральный вред от детских синяков и гематом

4 января в Санкт-Петербурге двое неизвестных ударили школьника ножом в живот на трамвайной остановке на площади Братьев Стругацких. Нападавшие скрылись с места происшествия. Школьнику вызвали скорую помощь прохожие. Девятиклассника в тяжелом состоянии доставили в реанимацию с ранением.

13 ноября уголовное дело было возбуждено в Ленинградской области по факту нанесения побоев несовершеннолетней девочке. Одного из подозреваемых задержали, следователи провели его допрос, избираются меры пресечения.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024