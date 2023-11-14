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Уголовное дело возбудили в Ленобласти по факту избиения несовершеннолетней

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Фото: Управление СК РФ по Ленинградской области
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Уголовное дело возбуждено в Ленинградской области по факту нанесения побоев несовершеннолетней девочке. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Следственного управления (СУ) СК России по региону в понедельник, 13 ноября.

Дело возбуждено против женщины 1982 и юноши 2004 годов рождения. Рассматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц).

«Следствием установлено, что 11 ноября 2023 года подозреваемые женщина и ее племянник, находящийся в состоянии наркотического опьянения, будучи в общественном месте на территории детской площадки, расположенной в деревне Яльгелево Ломоносовского района Ленинградской области, нанесли поочередно неоднократные удары 15-летней школьнице», — сказано в сообщении.

Юноша уже задержан, следователи провели его допрос, в настоящее время избираются меры пресечения.

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Ранее, 5 августа, в Воронеже мужчина избил школьника в маршрутке и сломал ему нос. Сообщается, что причиной нападения стал громкий разговор несовершеннолетнего по телефону.

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