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Житель Воронежа сломал нос школьнику за громкий разговор в маршрутке

Житель Воронежа сломал нос школьнику, громко говорившему в маршрутке
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Фото: t.me/mtv36
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В Воронеже мужчина напал на подростка в маршрутке из-за того, что тот говорил по телефону всю дорогу. Об этом сообщает 5 августа следственное управление СК РФ по области.

«Он сделал ему замечание и применил к подростку насилие. В конфликт вмешались пассажиры маршрутки, которые смогли оттащить мужчину от несовершеннолетнего», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Следователи начали проверку по факту случившегося. По результатам будет принято процессуальное решение.

Очевидцы инцидента рассказали, что мужчина сделал мальчику замечание, на что тот ответил: «Извините, а вы кто?» После этого агрессивный пассажир начал душить подростка и бить его. «У мальчика сломан нос, он снял побои, уже написали заявление в полицию», — рассказали очевидцы Telegram-каналу «Мой и твой Воронеж».

Отмечается, что информация об инциденте появилась ранее в этот день в Сети. Очевидцы сняли нападение на видео. На кадрах можно увидеть, как мужчина применяет удушающий прием на подростке, а пассажиры пытаются его остановить, пишет «Газета.Ru».

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Накануне в Нижнем Новгороде задержали трех мужчин, которые подозреваются в избиении трех подростков. По данным следствия, ночью 1 августа на улице Большая Покровская молодые люди напали на 18-летних и нанесли им телесные повреждения в область головы. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух лиц, совершенное группой лиц (ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

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