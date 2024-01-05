Школьника ударили ножом в живот на остановке в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге двое неизвестных ударили школьника ножом в живот на трамвайной остановке на площади Братьев Стругацких, сообщил 5 января источник «Известий».
Инцидент произошел вечером 4 января. К 15-летнему подростку на остановке подошли двое неизвестных молодых людей. Между ними произошел конфликт, после чего один из незнакомцев ударил школьника ножом в живот.
Нападавшие скрылись с места. Школьнику вызвали скорую помощь прохожие. Девятиклассника в тяжелом состоянии доставили в реанимацию с ранением.
Правоохранители задержали по подозрению в совершении преступления 18-летнего жителя Татарстана. Второго нападавшего разыскивают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее, 3 января, в Санкт-Петербурге водитель такси избил и ударил ножом пассажира. Жена пострадавшего сообщила о случившемся в полицию, мужчину доставили в больницу. Таксиста задержали, им оказался 21-летний житель Санкт-Петербурга. Правоохранители начали проверку.