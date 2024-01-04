Водитель такси избил и ударил ножом пассажира в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге водитель такси избил и ударил ножом пассажира, сообщил 4 января источник «Известий».

Инцидент произошел ночью 3 января. 36-летний мужчина возвращался домой к жене от гостей на такси, и во время поездки у него произошел конфликт с водителем.

По словам собеседника издания, водитель избил пассажира, а затем ударил его ножом в лицо и руку.

Жена пострадавшего сообщила о случившемся в полицию, мужчину доставили в больницу.

Водителя задержали, им оказался 21-летний житель Санкт-Петербурга. Правоохранители начали проверку.

Ранее, 2 января, в СМИ появилась информация, что в Дзержинске Нижегородской области таксист грубо вытолкнул пассажирку из автомобиля из-за спора об оплате. Водителем оказался гражданин Узбекистана. В пресс-служба главного управления МВД России по региону заявили, что его выдворят из России.