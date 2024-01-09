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В США отметили неспособность украинского ПВО сбивать российские ракеты

MWM: украинские средства ПВО не могут сбивать российские ракеты
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Украинские системы противовоздушной обороны (ПВО) не способны сбивать российские ракеты. Об этом говорится в статье, опубликованной 9 января на сайте журнала военной тематики Military Watch Magazine.

«Хотя украинские источники утверждают, что в прошлом ПВО страны успешно перехватывала удары ракет «Кинжал», международные аналитики сомневаются в этом из-за ограниченных возможностей систем, которыми располагают ВСУ», — говорится в материале.

Неуязвимость гиперзвуковой ракеты повысили ее сложные траектории движения и высокая маневренность. Издание уточняет, что украинские военные ранее неоднократно заявляли об беспокойстве из-за полной неспособности перехватить российскую крылатую ракету Х-22, отмечает «Газета.Ru».

Также уточняется, что 8 января Вооруженные силы (ВС) России нанесли крупный «групповой удар» с использованием ракет различных классов по украинским военно-промышленным объектам. В ВВС Украины сообщили, что цели поражены в Харьковской, Днепропетровской и Хмельницкой областях.

В тот же день бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что Киев ждет потеря территорий из-за невозможности противостоять российской армии в связи с катастрофической нехваткой боеприпасов. По его словам, в то время как Россия массово расширяет свои атаки с воздуха и на суше, у украинских солдат на фронте заканчиваются боеприпасы.

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Ранее, 6 января, британский журналист, историк и писатель Оуэн Мэттьюс в колонке для журнала The Spectator написал, что фактический раздел Украины по линии соприкосновения остался единственным решением для Запада, так как там не заинтересованы в широкомасштабном конфликте с Россией. Автор признает, что «в значительной степени раздел Украины уже произошел», хотя этот факт и не хотят открыто признавать ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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