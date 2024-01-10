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Финансовый советник рассказала о способах закрыть кредит без увеличения дохода

Хлебникова: закрыть кредит без увеличения дохода возможно, но это требует дисциплины
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Закрытие кредитов без увеличения дохода возможно, но для этого требуется дисциплина, планирование и настойчивость, считает финансовый советник Елена Хлебникова. Эксперт рассказала «Известиям» 10 января, что нужно сделать, чтобы успешно погасить заложенность.

Во-первых, по ее словам, необходимо создать бюджет и соблюдать его.

«Первый шаг к закрытию кредитов без увеличения вашего дохода — это создание детального бюджета и строгое придерживание его. Разберитесь, сколько денег вы тратите на обязательные расходы, такие как аренда, коммунальные платежи и питание. Затем определите, сколько вы можете себе позволить платить по кредитам, не жертвуя вашими основными потребностями», — отметила она.

Эксперт объяснила, что бюджетирование поможет выявить возможности для сокращения излишних расходов и накопления дополнительных средств для погашения задолженности.

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Кроме того, следует сформировать подушку безопасности. По мнению финансового советника, важно иметь фонд на непредвиденные расходы, чтобы предотвратить финансовые кризисы и быть готовым к неожиданным расходам.

«Создание и поддержание данного фонда позволит вам избежать новых кредитов или задержек в погашении существующих. Небольшие суммы, отложенные регулярно, со временем могут накопиться и стать ценным средством для выплаты задолженностей», — уточнила Хлебникова.

Также она рассказала о методе «снежного кома», который может использовать заемщик. Эта стратегия погашения задолженностей заключается в том, чтобы сначала погасить кредит с самым низким балансом, а затем перенаправить платежи от этого кредита на следующий с наименьшим балансом и так далее.

«Это позволяет вам создать стабильность и уверенность в своих способностях закрывать кредиты. Постепенно ваша способность выплачивать большие суммы будет расти, поскольку вы будете освобождать дополнительные деньги из закрытых кредитов», — добавила финансовый советник.

При этом можно попробовать пересмотреть условия кредитов. По словам эксперта, иногда пересмотр условий, рефинансирование могут помочь снизить ежемесячные платежи или процентные ставки.

«Возможно, вы можете обратиться к банку или кредитору и попросить изменить условия, особенно если у вас изменилась финансовая ситуация. Это может помочь вам упростить платежи и уменьшить финансовую нагрузку», — сказала она.

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Следует также рассмотреть возможность дополнительных источников дохода. Например, поискать подработку и в результате дополнительные деньги направить на погашение задолженности.

В случае, если трудно самостоятельно справиться с кредитами, можно обратиться к специалисту, который поможет разработать план погашения и даст советы по управлению финансами, посоветовала эксперт.

«Закрытие кредитов без увеличения дохода — это реальная возможность, хотя и требует дисциплины, планирования и настойчивости. Важно оставаться целеустремленным и постоянно искать пути для улучшения вашей финансовой ситуации. Стремитесь к своей цели, и вы увидите, что закрытие кредитов — не такой недостижимый результат, каким может показаться изначально», — заключила Хлебникова.

Ранее, 27 декабря 2023-го, сообщалось, что, согласно статистике Центробанка, общий объем ссуд населению достиг рекордных 34,8 трлн рублей на начало ноября. В прошом году россияне рекордно нарастили долги. За 10 месяцев 2023-го кредитный портфель граждан увеличился на 6 трлн рублей.

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