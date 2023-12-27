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Россияне оформили кредитов почти на 35 трлн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Общий объем ссуд населению достиг рекордных 34,8 трлн рублей на начало ноября, следует из статистики Центробанка (ЦБ РФ), которую проанализировали «Известия». В этом году россияне рекордно нарастили долги. За 10 месяцев 2023-го кредитный портфель граждан увеличился на 6 трлн рублей.

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Прирост оказался максимальным за всё время ведения статистики, причем с большим отрывом. Так, за январь-октябрь 2022-го общий объем займов увеличился на 1,7 трлн рублей, а за аналогичный период 2021-го — на 4,1 трлн.

Объем кредитов россиян за 10 месяцев этого года действительно вырос рекордно за всю историю, подтвердили в пресс-службе ЦБ. Там отметили: порядка 60% пришлось на ипотеку, которая поддерживалась льготными программами. Причины такой динамики — отложенный спрос граждан на фоне стабилизации экономической ситуации, а также повышение доходов населения, добавили в Банке России.

Также повлияли низкие ставки, рассказала главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова. До июля 2023-го ключевая оставалась на уровне 7,5% годовых. Дальнейшее повышение ключевой до 16% и ужесточение условий по льготным программам тоже внесли свой вклад, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. Он пояснил: россияне стремились успеть получить ссуду под более выгодный процент.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

В чем сила брать: россияне взяли кредитов почти на 35 трлн рублей

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