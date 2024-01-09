Реклама
Прямой эфир
Мир
Доступная для проживания территория сектора Газа сократилась до одной трети
Происшествия
Женщина погибла при обстреле ВСУ села в Курской области
Мир
Правительство Финляндии планирует продлить закрытие границы с РФ
Интернет и технологии
Более 300 млн записей с личными данными попали в Сеть в 2023 году
Происшествия
Еще два украинских БПЛА перехватили и сбили над Курской и Орловской областями
Общество
Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости ОРВИ на 51,4% за неделю
Общество
Год семьи откроют форумом на выставке «Россия» 19 января
Мир
СМИ сообщили об отсутствии прогресса в ходе тайной встречи Украины с союзниками
Мир
МО Украины разорвало контракты с фигурантом скандального дела о закупках для ВСУ
Армия
Три беспилотника самолетного типа сбиты над Курской областью
Политика
Губернатор Курской области сообщил о работе ПВО в Курске
Мир
СМИ сообщили о нехватке мест в больницах Турции из-за роста вирусных инфекций
Общество
Правительство РФ приравняло алкогольное мороженое к спиртному
Общество
«Уральские авиалинии» арендовали поле с аварийно севшим самолетом
Мир
Немецкий депутат сообщил о строящемся на Украине ремонтном центре для танков

Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости ОРВИ на 51,4% за неделю

0
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эпидемиологическая ситуация в РФ остается управляемой и стабильной, в первую неделю начавшегося 2024 года зафиксировано снижение числа случаев заболевания гриппом и ОРВИ на 51,4% по сравнению с последней неделей 2023 года. Об этом 9 января сообщает Роспотребнадзор.

Общая цифра зарегистрированных случаев заболевания гриппом и ОРВИ составляет более 527 тыс. При этом в 46 субъектах количество таких случаев выше среднего по стране, указали в ведомстве.

«На первой неделе 2024 года выявлено 24 тыс. случаев COVID-19, что на 56,4% ниже предыдущей. Показатель заболеваемости 16,44 на 100 тыс. населения. Отсутствуют значимые изменения в структуре циркулирующих штаммов, преобладающим в циркуляции остается геновариант «Омикрон», — говорится в Telegram-канале Роспотребнадзора.

Отмечается, что почти во всех регионах по-прежнему преобладают вирусы гриппа — 68%. Что касается коронавируса, то снижение заболеваемости им в России продолжается уже четвертую неделю.

Стабильность в росте: в России распространяются грипп, COVID и ОРВИ
Спад заболеваемости возможен не раньше февраля, полагают эксперты

До этого, 20 декабря, департамент здравоохранения Москвы сообщил, что в столице в настоящее время не наблюдается существенного роста госпитализаций по ОРВИ и коронавирусу. В ведомстве отметили, что количество вызовов врачей на дом соответствует эпидемиологическому сезону, не превышает аналогичный период прошлого года и существенно ниже, чем в пике коронавируса.

13 декабря в Роспотребнадзоре также сообщали, что заболеваемость гриппом и ОРВИ соответствует сезонным нормам. Однако жителям Москвы ведомство порекомендовало пользоваться масками в общественных местах, а также тщательно обрабатывать руки и промывать нос после посещения общественных мест.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024