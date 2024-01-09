Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости ОРВИ на 51,4% за неделю
Эпидемиологическая ситуация в РФ остается управляемой и стабильной, в первую неделю начавшегося 2024 года зафиксировано снижение числа случаев заболевания гриппом и ОРВИ на 51,4% по сравнению с последней неделей 2023 года. Об этом 9 января сообщает Роспотребнадзор.
Общая цифра зарегистрированных случаев заболевания гриппом и ОРВИ составляет более 527 тыс. При этом в 46 субъектах количество таких случаев выше среднего по стране, указали в ведомстве.
«На первой неделе 2024 года выявлено 24 тыс. случаев COVID-19, что на 56,4% ниже предыдущей. Показатель заболеваемости 16,44 на 100 тыс. населения. Отсутствуют значимые изменения в структуре циркулирующих штаммов, преобладающим в циркуляции остается геновариант «Омикрон», — говорится в Telegram-канале Роспотребнадзора.
Отмечается, что почти во всех регионах по-прежнему преобладают вирусы гриппа — 68%. Что касается коронавируса, то снижение заболеваемости им в России продолжается уже четвертую неделю.
До этого, 20 декабря, департамент здравоохранения Москвы сообщил, что в столице в настоящее время не наблюдается существенного роста госпитализаций по ОРВИ и коронавирусу. В ведомстве отметили, что количество вызовов врачей на дом соответствует эпидемиологическому сезону, не превышает аналогичный период прошлого года и существенно ниже, чем в пике коронавируса.
13 декабря в Роспотребнадзоре также сообщали, что заболеваемость гриппом и ОРВИ соответствует сезонным нормам. Однако жителям Москвы ведомство порекомендовало пользоваться масками в общественных местах, а также тщательно обрабатывать руки и промывать нос после посещения общественных мест.