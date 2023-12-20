В Москве опровергли существенный рост госпитализаций по ОРВИ и коронавирусу
Существенный рост госпитализаций по ОРВИ и коронавирусу в Москве не наблюдается. Об этом 20 декабря сообщил департамент здравоохранения города.
«В столице проводится постоянный мониторинг структуры заболеваемости: никаких новых вирусов не отмечается. Подчеркиваем, что существенного роста госпитализаций в городе также нет. В большинстве случаев болезнь протекает в легкой и средней степени тяжести, а лечение проходит амбулаторно», — сообщило ведомство в Telegram.
В департаменте отметили, что количество вызовов врачей на дом соответствует эпидемиологическому сезону, не превышает аналогичный период прошлого года и существенно ниже, чем в пике коронавируса.
«Преимущественно обращения связаны с высокой температурой и простудными симптомами, они направляются на консультативный пост для принятия решения о необходимости выезда бригад скорой медицинской помощи и оказания консультации. Информация о том, что в смене работают 5–6 диспетчеров вместо 12 не соответствует действительности», — отметили столичные власти.
По данным департамента, число врачей-консультантов было увеличено перед эпидемиологическим сезоном почти в два раза до 50–70 в смену. За сутки они проводят около 14–15 тыс. консультаций.
«Москва в полной мере обеспечена всеми мощностями для лечения пациентов с гриппом, ОРВИ и COVID-19 как на амбулаторном, так и стационарном уровнях», — заявили в ведомстве.
Ранее, 18 декабря, департамента здравоохранения заявил, что ситуация со скоплением машин скорой помощи у больниц является штатной, а в Москве замедлился рост заболеваемости ОРВИ и коронавирусом.
13 декабря в Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ соответствует сезонным нормам. Однако жителям Москвы ведомство порекомендовало пользоваться масками в общественных местах, а также тщательно обрабатывать руки, промывать нос после посещения общественных мест.