Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении за сутки составили до 240 военнослужащих. Об этом во вторник, 9 января, сообщила пресс-служба Минобороны.

«Общие потери противника на данном направлении составили до 240 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре пикапа, а также гаубица Д-30», — говорится в сообщении министерства.

Поражения живой силе и технике противника были нанесли бойцы подразделений Южной группировки войск в опорных пунктах 22-й и 72-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах Богдановки, Антоновки и Клещеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Кроме того, средствами противовоздушной обороны (ПВО) РФ было сбито шесть украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и перехвачено 10 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire.

МО во вторник также сообщало, что экипажи армейской авиации провели результативные бои на указанном направлении. В состав ударной группы входили вертолеты Ми-28Н, Ка-52 и Ми-8.

Днем ранее начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы были сбиты восемь украинских БПЛА около Верхнекаменки, Новомихайловки, Георгиевки, Курдюмовки и Спорного ДНР. Он отметил, что российские военные также нанесли удары по опорным пунктам и блиндажам ВСУ на донецком направлении.

До этого, 6 января, российские военнослужащие отразили две контратаки ВСУ на донецком направлении и нанесли поражение украинским бригадам в районах населенных пунктов Георгиевка, Андреевка, Богдановка, Клещеевка и Курдюмовка в ДНР. Общие потери противника составили свыше 190 военнослужащих

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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