Российские военнослужащие отразили две контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, нанесено поражение украинским бригадам в ряде населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в субботу, 6 января, в Министерстве обороны России.

Как уточняется, контратаки противника были отражены в районах населенных пунктов Георгиевка, Андреевка, Богдановка, Клещеевка и Курдюмовка в ДНР.

«Общие потери противника на данном направлении составили свыше 190 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и четыре пикапа», — отметили в оборонном ведомстве. Также в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены вражеские гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30.

Кроме того, на южнодонецком направлении подразделения восточной группировки войск нанесли поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки, где потери боевиков составили более 90 человек личного состава, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

Также в субботу сообщалось, что солдаты Вооруженных сил (ВС) РФ поразили живую силу украинской армии на донецком направлении. Так, Киев потерял здесь более 280 военнослужащих и реактивную систему залпового огня (РСЗО) Vampire.

Днем ранее в Минобороны заявили, что за прошедшую неделю с 30 декабря по 5 января на донецком направлении российские силы отразили девять атак противника. Потери ВСУ за прошедший период на данном направлении составили свыше 1990 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре танка, 17 боевых бронированных машин, в том числе две БМП Bradley, 64 автомобиля и 26 орудий полевой артиллерии.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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