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Польский генерал признал бессилие Запада перед Россией

Польский генерал Скшипчак: у НАТО и ЕС нет стратегии противодействия России
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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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За два года украинского конфликта ни НАТО, ни Евросоюз (ЕС) не выработали общей стратегии противодействия России, заявил 8 января польскому изданию RP бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

По его мнению, Запад неспособен на серьезные действия, даже если речь пойдет о защите стран Балтии. Москва это видит, поэтому Европе следует готовиться к новым «неожиданностям» со стороны России, отметил он.

Как добавил генерал, «НАТО и ЕС должны перейти в наступление». «Прежде всего, необходимо вновь консолидироваться вокруг Украины, жестко стигматизируя раскольников — Венгрию и Словакию. Это уже почти что состояние войны, а Брюссель непонятно почему терпит коллаборационистов», — продолжил он.

Скшипчак подчеркнул, что подразделения НАТО в Европе «пребывают в раздробленном состоянии». «Все они находятся в процессе реорганизации, переформирования, перевооружения, то есть в процессе реализации многолетних планов по их возрождению», — добавил он.

В конце декабря Скшипчак заявлял, что Киев уже не сможет вернуть под свой контроль утраченные в результате конфликта территории. По его мнению, армия Украины не сможет провести второе контрнаступление.

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Основной ошибкой украинской армии он назвал то, что они не использовали принцип экономии сил, распыляя армию на слишком большом количестве направлений.

До этого, 30 ноября, сенатор от Республиканской партии США Рэндал Пол заявил, что Украине не удастся вернуть контроль над Крымом. Киеву стоило согласиться на нейтральный статус еще в прошлом году, потому что это была единственная возможность завершения спецоперации, указал он.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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