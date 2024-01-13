14 января — старый Новый год: откуда взялся праздник и как его отмечать

После новогодних каникул россиян ждет еще один важный праздник — старый Новый год. Его ежегодно встречают в ночь на 14 января. В 2024 году эта дата приходится на выходной день. Как появилось торжество и какие традиции с ним связаны, рассказывают «Известия».

Старый Новый год – 2024: история праздника

Такой праздник, как старый Новый год,появился в связи с изменением системы летоисчисления. После Октябрьской революции 1917 года наша страна перешла на григорианский календарь. Однако Русская православная церковь не приняла эти изменения и продолжила ориентироваться на прежнее юлианское летоисчисление. С тех пор 14 января в России стали отмечать Новый год по старому стилю — или же старый Новый год.

Вскоре этот праздник прочно вошел в народный календарь. И хотя официально он не является выходным днем, россияне с удовольствием устраивают еще одно новогоднее застолье в кругу семьи. Также старый Новый год отмечают те, кто не смог встретить Новый год из-за работы или по другим причинам. После праздника череда новогодних гуляний подходит к концу, с елок снимают украшения и выносят из дома, а искусственные деревья убирают на антресоли до следующего года.

Самой же традиции устраивать пышные торжества по случаю Нового года мы обязаны Петру I. Своим указом царь перенес праздник с 1 сентября на 1 января. Тогда же появилась традиция украшать дома еловыми или сосновыми ветвями и устраивать новогодние маскарады.

Старый Новый год – 2024: традиции и обычаи

На старый Новый год в деревнях готовили специальное праздничное меню. Главным угощением был жареный поросенок. Это связано с тем, что в первый день Нового года по старому календарю православные почитают святого Василия Великого, который считается покровителем свиноводов. Поэтому в Васильев день хозяйки старались, чтобы на столе присутствовало как можно больше блюд из свинины. Наши предки верили, что тогда животные будут хорошо плодиться и обеспечат хозяев пропитанием на целый год.

Помимо этого готовили пшеничную кашу с салом, пекли блины и пироги, а также лепить вареники с сюрпризом. Тесто и начинку заготавливали заранее, а потом всей семьей приступали к лепке. В один из вареников клали горошину перца, ветку укропа, фасоль, сахар или монетку. Считалось, что тот, кому достанется вареник с перцем, проведет год ярко и насыщенно, а вареник с монеткой внутри принесет богатство и достаток.

В праздник щедро угощали не только домочадцев, но и тех, кто пришел в дом. Ходить в гости было доброй традицией. Молодые люди переодевались и колядовали, рассчитывая на угощение. Еще по домам ходили так называемые посевальщики. Они разбрасывали в избах зерно, желая хозяевам изобилия и урожайного года.

Старый Новый год – 2024: народные приметы

Отметить праздник старались основательно и не упускали из виду ни одной детали. Ведь, известно, что как встретишь Новый год, так его и проведешь.

В этот день избегали ругани и ссор, чтобы не провести в них весь год. Нельзя было выносить мусор, надевать темные, старые или грязные вещи, так как из дома могли исчезнуть благополучие и достаток. Также старались не брать и не давать деньги в долг.

Особое внимание обращали на то, кто первым придет в дом. Если это был мужчина, то семейство ждала большая удача. Если же приходил человек из многодетной семьи, то и в семье хозяев в новом году будет пополнение. А помолвка в этот день сулила долгую и счастливую семейную жизнь.

Много примет связано и с погодой. Так, если в старый Новый год дует южный ветер — год будет жарким. Если ярко светит солнце — летом будет хороший урожай. А отсутствие луны в небе предвещало засуху.

Старый Новый год – 2024: где еще отмечают

Традиция праздновать старый Новый год существует не только в России. Праздник продолжают отмечать в бывших советских республиках — Белоруссии, Армении, Грузии, Казахстане и других.

Кроме того, празднования проходят и в ряде зарубежных стран — Сербии, Греции, Черногории, Алжире и Тунисе. Там гулянья носят массовый характер и привлекают много туристов со всего мира.

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