В Москве Троицкую линию метро достроят до конца 2028 года

Троицкую линию метро Москвы достроят до 2028 года. Об этом во вторник, 9 января, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, строительство линии происходит поэтапно. В 2024 году планируется достроить 11 станций от «ЗИЛ» до «Коммунарки», а до 2028 года должны быть завершены работы еще на шести станциях от «Сосенки» до «Троицка».

Бочкарев указал на то, что строящаяся линия обеспечит скоростным рельсовым транспортом жителей новых территорий города. Так, метро придет в районы, прилегающие к Ленинскому проспекту на юго-западе столицы, пишет РИАМО. После запуска линии снизится нагрузка на южные участки Калужско-Рижской и Сокольнической линий, а также сократится интенсивность движения автотранспорта на прилегающих дорогах. Согласно прогнозам, Сокольническую линию метро удастся разгрузить на 11%, а Калужское шоссе — на 15%. Кроме того, улучшится и экологическая ситуация.

Протяженность Троицкой линии составит 42 км, она будет включать 17 станций, уточняет RT. Троицкая линия будет одним из самых протяженных радиусов метро и самым большим за МКАД, пишет НСН.

Как отмечает агентство городских новостей «Москва», станции «ЗИЛ» и «Крымская» станут пересадочными на одноименные станции МЦК. С «Новаторской» можно будет пересесть на БКЛ, с «Академической» — на Калужско-Рижскую линию, уточняет «Москва 24». На станции «Коммунарка» организуют пересадочный узел с Сокольнической линией.

В декабре Бочкарев отмечал, что в Москве приступили к возведению тоннеля к Троицкой линии метро и будущему электродепо «Столбово». Участок строительства соединительной ветки охватывает действующую станцию метро, нежилые постройки, дороги ТиНАО и существующие инженерные коммуникации, сообщает телеканал «360».

Также в декабре мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что готовность станции «Улица Генерала Тюленева» строящейся Троицкой линии составляет 68%. Станция располагается в районе Теплый Стан на пересечении одноименной улицы и улицы Генерала Тюленева. Оформление станции сочетает в себе металл, габбро и гранит. Это отечественные материалы, которые прослужат долгие годы.