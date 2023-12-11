Станция «Улица Генерала Тюленева» Троицкой линии метро Москвы готова уже на 68%
Готовность станции «Улица Генерала Тюленева» строящейся Троицкой линии метро Москвы составляет 68%. Об этом в воскресенье, 10 декабря, в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Станция располагается в районе Теплый Стан на пересечении одноименной улицы и улицы Генерала Тюленева. Строительство станции стартовало в конце 2019 года. В настоящее время специалисты почти завершили монолитные и земляные работы. Сейчас строители проводят архитектурную отделку.
По словам Собянина, оформление станции сочетает в себе металл, габбро и гранит. Это отечественные материалы, которые прослужат долгие годы, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Как напоминает РИАМО, Троицкая линия соединит платформы МЦК с городским округом Троицк через Новомосковский, Троицкий, Юго-Западный и Южный округа столицы. Ее протяженность составит более 40 км. В ветку войдут также такие станции, как «ЗИЛ», «Крымская», «Академическая», «Вавиловская», «Тютчевская» и другие, пишет «Москва 24».
8 декабря глава столичного департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов рассказал, что в Москве начались монолитные работы по устройству вестибюля остановочного пункта МЦД-2 «Царицыно». По его словам, специалисты также завершают работы по устройству котлованов. Готовность объекта составляет 9%, сообщает НСН.
5 декабря заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что устройство основных конструкций подземного вестибюля строящейся станции столичного метро «ЗИЛ» на Троицкой линии завершено. В настоящее время специалисты приступили к черновой отделке.