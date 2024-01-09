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Пушилин заявил о необходимости довести денацификацию Украины до конца

Пушилин: денацификацию и демилитаризацию Украины надо довести до конца
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Фото: ТАСС/Александр Река
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Демилитаризацию и денацификацию Украины надо довести до конца в полном виде. Об этом 9 января заявил в интервью «РИА Новости» глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Нужно теперь поставить точку, а не запятую, как получилось после Великой Отечественной войны — после того как не стало Сталина, после того как Хрущев проявил мягкость и были помилованы, отпущены на свободу пособники фашистов, которые явились теми очагами, которые лелеял и финансировал Запад», — сказал он.

По словам Пушилина, Донецкий национальный университет работает над определением денацификации. Его задача — четко сформулировать, что это такое и что она должна включать в процессе боевых действий и после этого.

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Ранее в этот день Пушилин заявил, что Запад продолжит оказывать помощь Украине, «дожимать ситуацию» до конца, затягивая конфликт ради своих интересов. Глава ДНР подчеркнул, что западным странам безразлична судьба украинцев, они руководствуются своими интересами.

До этого, 27 декабря, официальный представитель МИДа Мария Захарова пожелала на Новый год жителям Украины «избавиться от неонацистов» в Киеве. По ее словам, неонацисты превращают Украину в «выжженное поле», лишая людей исторической памяти и надежды на лучшее будущее.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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