Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пожелала на Новый год жителям Украины «избавиться от неонацистов» в Киеве. С таким заявлением дипломат выступила 27 декабря на брифинге.

По ее словам, неонацисты, которые засели в Киеве, превращают Украину в «выжженное поле», лишая людей исторической памяти и надежду на лучшее будущее. Захарова отметила, что они делают это в угоду своим западным хозяевам.

«И пусть, несмотря на кровь, на ересь и на ложь, которую распространяет [президент Украины Владимир] Зеленский и его режим, ничто не помешает людям там отметить наступающий Новый год и Рождество», — сказала она.

ГА ООН 19 декабря приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. Документ поддержали 118 стран, 49 выступили против, 14 воздержались. В числе выступивших против — Украина, США, Канада и Япония.

По словам зампреда комитета по международным делам Алексея Чепы, отказ ряда стран, в частности США и Украины, поддержать резолюцию, осуждающую нацизм, свидетельствует о двойных стандартах стран. Он указал, что выступившие против резолюции государства продолжают поддерживать нацизм.