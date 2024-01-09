В Китае заявили о планах укреплять сотрудничество с РФ
Китай намерен продолжать углубление взаимовыгодного сотрудничества с Россией и взаимное доверие двух государств. Об этом 9 января заявил глава китайского МИДа Ван И в ходе выступления на семинаре по международной ситуации и китайской дипломатии в 2023 году.
По словам дипломата, при выборе между сотрудничеством и конфронтацией КНР всегда выбирает первое. Он подчеркнул, что отношения крупных государств влияют на стабильность миропорядка.
Ван также выразил мнение, что крупнейшие державы должны иметь высокие стремления и нести большую ответственность. По этой причине Китай продолжит укреплять разностороннее стратегическое сотрудничество с Россией, поддерживать движение мира к многополярности и работать над демократизацией международных отношений, приводит слова Ван И «РИА Новости».
Глава МИД страны напомнил, что в 2023 году председатель КНР Си Цзиньпин после переизбрания на третий срок выбрал для своей первой зарубежной поездки Россию. После этого в течение года китайский лидер дважды встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, отметил дипломат.
Ранее, 20 декабря 2023 года, председатель КНР Си Цзиньпин заявил в ходе переговоров с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Пекине, что российско-китайские отношения держатся на крепкой основе. Кроме того, он отметил достижение цели по объему торговли с РФ на сумму более чем в $200 млрд.
До этого, 18 декабря, в совместном заявлении России и Китая по итогам девятого китайско-российского финансового диалога в Пекине отмечалось, что страны намерены продолжать углубление взаимовыгодного сотрудничества в различных форматах на фоне нестабильности мировой экономики и западных санкций.
7 декабря Путин заявил на пленарном заседании форума «Россия зовет!», что Москва готова к всестороннему сотрудничеству с Пекином. Он подчеркнул, что РФ и КНР думают о перспективах и будущем мироустройстве, а также отходят от модели «купил-продал» в двусторонних отношениях.