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В Китае заявили о планах укреплять сотрудничество с РФ

Глава МИД КНР Ван И: Китай продолжит стратегическое сотрудничество с РФ
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Фото: REUTERS/Florence Lo
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Китай намерен продолжать углубление взаимовыгодного сотрудничества с Россией и взаимное доверие двух государств. Об этом 9 января заявил глава китайского МИДа Ван И в ходе выступления на семинаре по международной ситуации и китайской дипломатии в 2023 году.

По словам дипломата, при выборе между сотрудничеством и конфронтацией КНР всегда выбирает первое. Он подчеркнул, что отношения крупных государств влияют на стабильность миропорядка.

Ван также выразил мнение, что крупнейшие державы должны иметь высокие стремления и нести большую ответственность. По этой причине Китай продолжит укреплять разностороннее стратегическое сотрудничество с Россией, поддерживать движение мира к многополярности и работать над демократизацией международных отношений, приводит слова Ван И «РИА Новости».

Глава МИД страны напомнил, что в 2023 году председатель КНР Си Цзиньпин после переизбрания на третий срок выбрал для своей первой зарубежной поездки Россию. После этого в течение года китайский лидер дважды встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, отметил дипломат.

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Ранее, 20 декабря 2023 года, председатель КНР Си Цзиньпин заявил в ходе переговоров с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Пекине, что российско-китайские отношения держатся на крепкой основе. Кроме того, он отметил достижение цели по объему торговли с РФ на сумму более чем в $200 млрд.

До этого, 18 декабря, в совместном заявлении России и Китая по итогам девятого китайско-российского финансового диалога в Пекине отмечалось, что страны намерены продолжать углубление взаимовыгодного сотрудничества в различных форматах на фоне нестабильности мировой экономики и западных санкций.

7 декабря Путин заявил на пленарном заседании форума «Россия зовет!», что Москва готова к всестороннему сотрудничеству с Пекином. Он подчеркнул, что РФ и КНР думают о перспективах и будущем мироустройстве, а также отходят от модели «купил-продал» в двусторонних отношениях.

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