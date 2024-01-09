Гол и пас Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Филадельфию» в матче НХЛ
«Питтсбург Пингвинз» одержала победу над «Филадельфией Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча состоялась 9 января в Филадельфии и завершилась со счетом 4:1 (2:1, 1:0, 1:0).
Очки «Питтсбург Пингвинз» принесли Рикард Ракелль, Эрик Карлссон и Эрик Карлссон. Кроме того, отметился и нападающий из России Евгений Малкин.
В составе «Филадельфии Флайерз» отметился Оуэн Типпетт.
По итогам матча 37-летний Малкин забил 486-й гол за всю свою карьеру в НХЛ. Так, российский хоккеист поднялся на 51-ю строчку в топе лучших снайперов в истории чемпионата.
Кроме того, Малкин в 39 играх НХЛ набрал 35 очков (15 голов и 20 передач), записав на себя еще одну передачу после матча с «Филадельфией Флайерз».
Как указывает «Спорт-Экспресс», среди россиян хоккеист занимает второе место по числу голов в чемпионате. Малкин уступает нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину. На его счету 830 голов.
Ранее, 3 января, Овечкин забросил 830-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась со счетом 3:4 в пользу «Вашингтона».