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Гол и пас Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Филадельфию» в матче НХЛ

Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Филадельфию» в матче НХЛ
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Фото: REUTERS/USA TODAY Sports/John E. Sokolowski
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«Питтсбург Пингвинз» одержала победу над «Филадельфией Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча состоялась 9 января в Филадельфии и завершилась со счетом 4:1 (2:1, 1:0, 1:0).

Очки «Питтсбург Пингвинз» принесли Рикард Ракелль, Эрик Карлссон и Эрик Карлссон. Кроме того, отметился и нападающий из России Евгений Малкин.

В составе «Филадельфии Флайерз» отметился Оуэн Типпетт.

По итогам матча 37-летний Малкин забил 486-й гол за всю свою карьеру в НХЛ. Так, российский хоккеист поднялся на 51-ю строчку в топе лучших снайперов в истории чемпионата.

Кроме того, Малкин в 39 играх НХЛ набрал 35 очков (15 голов и 20 передач), записав на себя еще одну передачу после матча с «Филадельфией Флайерз».

Как указывает «Спорт-Экспресс», среди россиян хоккеист занимает второе место по числу голов в чемпионате. Малкин уступает нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину. На его счету 830 голов.

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Ранее, 3 января, Овечкин забросил 830-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась со счетом 3:4 в пользу «Вашингтона».

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