В США задержали врезавшегося в ограждение Белого дома водителя
В Вашингтоне задержали водителя, врезавшегося в ограждение Белого дома. Об этом в понедельник, 8 января, сообщил в соцсети X официальный представитель Секретной службы США Энтони Гульельми.
«Незадолго до 18:00 (02:00 мск — Ред.) автомобиль врезался во внешние ворота комплекса Белого дома. Водитель взят под стражу, мы ведем расследование причин и обстоятельств ДТП», — говорится в заявлении Гульельми.
Данных о пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее, 5 июня, в защитный барьер на территории Лафайет-сквера рядом с Белым домом в Вашингтоне врезался фургон. По данным Гульельми, никто из служащих системы безопасности или работников Белого дома не пострадал. Ближайшие к месту происшествия улицы были перекрыты на время расследования.
До этого, 23 мая, грузовой автомобиль протаранил ворота рядом с территорией Белого дома. В кабине у нарушителя был найден флаг с изображением свастики. В тот же день водителя обвинили в намерении убить президента США Джо Байдена.