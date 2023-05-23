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Въехавший в ворота рядом с Белым домом водитель обвиняется в покушении на Байдена

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Фото: WUSA
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Водителя автофургона, который протаранил ограждения близ Белого дома в Вашингтоне, обвинили в намерении убить президента США Джо Байдена. Об этом сообщает телекомпания CNN 23 мая.

Уточняется, что полиция предъявила задержанному несколько обвинений — покушение на жизнь главы государства, вице-премьера США, а также членов их семей. В том числе мужчину обвиняют в нападении с применением опасного орудия, в безрассудном вождении, а также в причинении ущерба федеральной собственности и в незаконном проникновении на охраняемую территорию. В настоящий момент личность водителя не раскрывается.

Расследованием занимаются полиция, Секретная служба США (USSS) и Федеральное бюро расследований (ФБР).

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Как сообщалось ранее, грузовой автомобиль в ночь на 23 мая протаранил ворота рядом с территорией Белого дома в США.

Полицейские заявили, при инциденте никто не пострадал. Правоохранители добавили, что в кабине у нарушителя был найден флаг с изображением свастики.

После аварии грузовик обыскали саперы, взрывчатых веществ и зажигательных устройств обнаружено не было, сообщил CNN источник в правоохранительных органах.

Расследование по делу продолжается.

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