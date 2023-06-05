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В Вашингтоне в защитный барьер рядом с Белым домом врезался фургон

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Фото: REUTERS/Nathan Howard
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Пресс-секретарь секретной службы США Энтони Гульельми в понедельник, 5 июня, сообщил, что в защитный барьер на территории Лафайет-сквера рядом с Белым домом в Вашингтоне врезался фургон.

«Предварительное расследование показало, что водитель мог намеренно врезаться в защитные барьеры на площади Лафайет», — уточняется в сообщении, опубликованном в его Twitter-аккаунте.

По данным Гульельми, никто из служащих системы безопасности или работников Белого дома не пострадал. Ближайшие к месту происшествия улицы были перекрыты на время расследования.

Против водителя фургона будут выдвинуты обвинения полицией парков США при следственной поддержке секретной службы.

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Ранее, 23 мая, грузовой автомобиль протаранил ворота рядом с территорией Белого дома. В кабине у нарушителя был найден флаг с изображением свастики. В тот же день водителя обвинили в намерении убить президента США Джо Байдена.

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