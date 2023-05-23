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Грузовик протаранил ворота рядом с Белым домом в США

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Фото: REUTERS/Nathan Howard
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Грузовой автомобиль в ночь на 23 мая протаранил ворота рядом с территорией Белого дома в США в Вашингтоне. Как сообщает газета The Washington Post, его водитель задержан.

Полицейские заявили, при инциденте никто не пострадал. Правоохранители добавили, что в кабине у нарушителя был найден флаг с изображением свастики.

Начальник отдела связей с общественностью Секретной службы США Энтони Гульельми считает, что водитель мог протаранить ворота специально. Ему будут предъявлены обвинения.

«Полиция округа Колумбия посчитала фургон безопасным. Согласно предварительному расследованию, водитель мог умышленно врезаться в защитные ограждения на площади Лафайет», — сказано в публикации.

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Ранее, 1 января, женщина на своей машине едва не въехала в ворота штаб-квартиры Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке. Прибывшие на вызов полицейские окружили авто и пытались выяснить у водителя причины поступка через стекло, однако дама не отвечала на вопросы.

Когда подъехали медики, женщина вышла из автомобиля. Ее положили на носилки и пристегнули. Затем поместили в карету скорой и увезли в больницу. По данным полицейских, у 53-летней нарушительницы был психический приступ. Ее доставили в больницу Бельвю для психиатрической экспертизы.

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