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Женщина пыталась протаранить ворота штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке

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Фото: New York Post
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Женщина на своей машине едва не въехала в ворота штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке утром в воскресенье, 1 января. Прибывшие на вызов полицейские окружили авто и пытались выяснить у водителя причины поступка, сообщил портал The Atlas News.

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Так, одни правоохранители пытались заговорить с ней через закрытое стекло, другие стояли в импровизированном оцеплении.

Когда подъехали медики, женщина вышла из автомобиля. Ее положили на носилки и пристегнули. Затем поместили в карету скорой и увезли в больницу.

Позднее портал Local Today сообщил, что инцидент произошел около 9:45 утра (1:45 мск).

«У нее был психический приступ», — сообщил источник в полиции.

Женщину 53 лет доставили в больницу Бельвю для психиатрической экспертизы. Ее личность не раскрывается, нет сведений, была ли она как-то связана с ООН и почему приехала к воротам штаб-квартиры.

Схожий эпизод произошел в штаб-квартире ООН год назад, в декабре 2021 года. Тогда в здание проник вооруженный мужчина. Угрозы он не представлял, сообщали полицейские, хотя у него было при себе нечто, похожее на дробовик.

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