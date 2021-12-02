В ООН рассказали о вооруженном мужчине у штаб-квартиры организации в США

Службы безопасности ООН продолжают работу у штаб-квартиры организации в Нью-Йорке в связи с нахождением там вооруженного мужчины. Об этом в четверг, 2 декабря, рассказал на брифинге представитель Генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Приблизительно в 10:45 (18:45 мск) сотрудник ООН, заходивший в здание со стороны 43-й улицы, сообщил охране о мужчине, у которого при себе было нечто похожее на дробовик. Служба безопасности ООН немедленно сообщила об этом полиции Нью-Йорка», — сообщил Дюжаррик, уточнив, что угроза сохраняется.

Также известно, что полицейские пытаются вступить в диалог с мужчиной, мотивы которого остаются неизвестны.

Об инциденте у штаб-квартиры ООН ранее в этот день сообщила полиция Нью-Йорка. По предварительным данным, правоохранители ведут переговоры с вооруженным мужчиной, угрозы безопасности нет.

До этого, 22 октября, полиция Нью-Йорка оцепила участок напротив штаб-квартиры ООН из-за подозрительного предмета. Главный вход штаб-квартиры закрыли, а движение на Первой авеню перекрыли. Подозрение вызвала коробка. Позднее выяснилось, что в ней лежали цветы и парфюмерия.