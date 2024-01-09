Исполнилось 100 лет со дня рождения главреда «Известий» Алексея Аджубея

100 лет назад родился легендарный главный редактор, возглавлявший «Известия» в 1959–1964 годах. Он пришел в газету в разгар оттепели и радикально реформировал одно из главных изданий страны, сделав его менее официозным и более человечным.

Среди главных достижений Аджубея — запуск еженедельного приложения «Неделя», в котором публиковались выдающиеся журналисты, фотографы, поэты-шестидесятники.

Именно на время работы Аджубея в «Известиях» пришлись полет Юрия Гагарина в космос и Карибский кризис. Оба события «Известия» подробно и оперативно освещали, задав новые стандарты в журналистике.

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Возвести издание: как Алексей Аджубей изменил «Известия»