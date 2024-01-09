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В СФ предложили создать цифровую платформу для контакта работодателей и студентов

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Комитет Совета Федерации по экономической политике предлагает создать цифровую платформу, которая помогала бы абитуриентам искать потенциальных работодателей и наоборот. Письмо за подписью главы комитета СФ Андрея Кутепова, адресованное помощнику президента РФ Максиму Орешкину, есть в распоряжении «Известий».

«Проработать вопрос о разработке и внедрении государственной федеральной цифровой платформы «ПВА: Предприятие–Вуз–Абитуриент» с целью создания удобной и эффективной среды для комплексного решения задач всех участников целевой подготовки: для абитуриентов в части поиска работодателя, для вузов в части совершенствования линейки своих образовательных программ по итогам взаимодействия с предприятиями, а также для предприятий в части возможности заявить о своих потребностях в кадрах», — говорится в документе.

Как рассказал «Известиям» сенатор Андрей Кутепов, на сегодняшний день спрос на инженеров со стороны работодателей «стабильно растет». По его словам, в 2022 году потребность в работниках высшей квалификации по инженерным профессиям составила 4,7%, что превышает потребность по специалистам высших квалификаций в целом.

«По данным министерства промышленности и торговли РФ, потребность по 20 ключевым отраслям обрабатывающей промышленности до 2030 года составляет порядка 870 тыс. человек, среди которых 622 тыс. — это специалисты со средним образованием, 248 тыс. — с высшим образованием. Потребность предприятий ОПК (оборонно-промышленного комплекса. — Ред.) составляет порядка 75 тыс. человек. С промышленными предприятиями заключаются более 50% договоров о целевом обучении», — сказано в письме.

Дефицит квалифицированных кадров в экономике возник вследствие резкого роста объемов выпуска в обрабатывающих производствах «в результате задействования производственного потенциала и необходимости наращивать производство оборонной продукции», уточняет сенатор. Кроме того, резкое увеличение спроса на рабочую силу, по его словам, привело к изменениям на рынке труда, в частности переходом трудовых ресурсов из малого и среднего бизнеса на крупные предприятия обрабатывающей промышленности из-за лучших условий по оплате труда.

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Ранее, 26 декабря, обзор агентства «Эксперт РА» показал, что потребность в работниках выросла в 67 российских регионах, это говорит о существенном кадровом голоде. В семи из 10 субъектов, которые вошли в топ-10 лидеров рэнкинга агентства по этому показателю, увеличение нуждаемости в кадрах составило более чем 50%.

До этого, 28 ноября, аналитики направления «Высшее образование» школы IT-профессий Skillfactory и исследовательского центра «Зарплаты.ру» выяснили, что выберут россияне с высшим образованием — продолжение обучения в вузе или трудоустройство. Больше трети респондентов (37%) стремятся начать зарабатывать и нести ответственность за свою жизнь сразу после окончания вуза.

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