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Почти 40% россиян заявили о желании зарабатывать сразу после окончания вуза

Опрос: 37% россиян стремятся начать зарабатывать сразу после окончания вуза
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Аналитики направления «Высшее образование» школы IT-профессий Skillfactory и исследовательского центра «Зарплаты.ру» выяснили, что выберут россияне с высшим образованием — продолжение обучения в вузе или трудоустройство. Шкала оценки от 1 до 10, где 1 — хочу продолжать получать высшее образование, а 10 — хочу начать работать, позволила выявить предпочтения в этом вопросе. В исследовании приняли участие 1700 респондентов, результаты появились в распоряжении «Известий» 28 ноября.

20% респондентов хотят продолжить обучение, не отвлекаясь на работу. Они стремятся углубить академические знания и стать экспертами в своей области исследования. Большинство таких респондентов (73%) убеждены, что качественное образование поможет претендовать на хорошую должность и высокую зарплату в будущем, а для каждого десятого учеба кажется увлекательнее работы.

Интересно, что интерес к учебе активнее всего проявляют зумеры. Больше половины (60%) представителей нового поколения хотят продолжить обучение в вузе. Следом идут миллениалы, среди них 40% не отказались бы от продолжения учебы по программам высшего образования.

Больше трети респондентов (37%) определились с выбором и высоко оценили желание (10 баллов) начать зарабатывать и нести ответственность за свою жизнь. Это свидетельствует о том, что многие россияне стремятся укрепить свои позиции на рынке труда и обрести финансовую независимость как можно скорее. Также опрос показал, что каждый пятый не имеет финансовой возможности оплачивать обучение, а треть планирует посвятить больше времени общению с семьей. При этом 37% готовы изменить свое отношение к учебе в вузе, если обучение будет проходить онлайн.

Примечательно, что среди городов именно екатеринбуржцы (35%) охотнее всего выбрали скорейшее трудоустройство. Для сравнения, среди жителей Петербурга только 15% отдали предпочтение этому варианту.

«Сегодня всё больше людей понимают важность не только знаний, но и опыта, поэтому стремятся при первой возможности устроиться на работу и приступить к практике. Примечательно, что значительная часть опрошенных готова изменить свое отношение к учебе в вузе, если обучение будет проходить онлайн. Это указывает на запрос большей части населения получать знания и опыт одновременно, не жертвуя чем-то одним», — рассказал директор департамента развития бизнеса и программ высшего образования школы IT-профессий Skillfactory Егор Сорокин.

16% респондентов оценили свое предпочтение на 8 баллов. Это группа, которая принимает во внимание как важность продолжения обучения в университете, так и желание начать работать. Чаще всего такую оценку давали респонденты из Санкт-Петербурга (45%) и Новосибирска (20%).

Каждый десятый (11%) отдал предпочтение оценке 9 баллов, что указывает на желание начать зарабатывать как можно скорее. Чаще остальных такую оценку выбирали новосибирцы (15%).

Оценка 7 баллов была дана 8% респондентами. Эта группа студентов ставит обучение на второе место в приоритетах, но все же признает его важность и не собирается отказываться от дополнительных знаний. Они ищут баланс между развитием своих профессиональных навыков и получением практического опыта в реальной рабочей среде. Это был одним из самых популярных ответов среди екатеринбуржцев (30%).

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Накануне стало известно, что более четверти россиян (26%) сталкивались с ограничениями по гендерному признаку при трудоустройстве или на работе. При этом почти каждая третья женщина (30%) ощущала дискриминацию на себе. Однако только 19% мужчин чувствовали предвзятое отношение работодателя по гендерной причине.

Женщины (52%) чаще страдают от некомфортных вопросов о семейном положении и декрете. И только 21% мужчин испытывает дискомфорт по поводу обсуждения таких тем. 35% респондентов отметили неуместность вопросов про детей, среди них было 42% женщин и 19% мужчин.

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