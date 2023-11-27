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Более четверти россиян сталкивались с гендерной дискриминацией на работе

Опрос: 26% россиян сталкивались с гендерной дискриминацией на работе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Сервис «Работа.ру» провел исследование и выяснил, насколько часто россияне сталкиваются с гендерной дискриминацией в процессе трудоустройства и работы. В исследовании приняли участие более 3,5 тыс. пользователей сервиса старше 18 лет из всех регионов России. Результаты появились в распоряжении «Известий» 27 ноября.

В России работодатель не имеет права устанавливать ограничения при выборе кандидатов, однако соискатели периодически испытывают некоторые трудности при поиске работы. Так, более четверти россиян (26%) сталкивались с ограничениями по гендерному признаку при трудоустройстве или на работе. При этом почти каждая третья женщина (30%) ощущала дискриминацию на себе. Однако только 19% мужчин чувствовали предвзятое отношение работодателя по гендерной причине.

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По сравнению с прошлым годом, россияне стали чаще сталкиваться с гендерной дискриминацией (40% в 2023 году против 9% в 2022-м). Примечательно, что в текущем году 58% мужчин ощутили признаки гендерного разрыва. За тот же период только 30% женщин столкнулись с этим. В прошлом же году всего 9% женщин и 7% мужчин отметили признаки ограничения по полу при трудоустройстве или на работе.

43% респондентов заметили, что руководители отдают предпочтение представителям конкретного пола при трудоустройстве или на работе. Причем чаще обращали на это внимание мужчины (47%), чем женщины (41%).

Женщины (52%) чаще страдают от некомфортных вопросов о семейном положении и декрете. И только 21% мужчин испытывают дискомфорт по поводу обсуждения таких тем. 35% респондентов отметили неуместность вопросов про детей, среди них было 42% женщин и 19% мужчин.

31% опрошенных сталкивались с гендерной дискриминацией в части разницы оплаты труда между мужчинами и женщинами на одной позиции. Такую причину указали 39% женщин и 14% мужчин. 22% респондентов обратили внимание на то, что коллеги позволяли себе неуместные шутки в адрес представителей другого пола. Причем женщины (27%) отмечают этот факт почти в 2,5 раза чаще мужчин (11%).

21% россиян сделали акцент на том, что в компании продвигали и поощряли сотрудников-мужчин в первую очередь. С таким явлением сталкивались 30% женщин и 4% мужчин. 21% отметили присутствие исключительно мужчин в руководстве компании. При этом 23% женщин и только 15% мужчин назвали эту причину. 28% респондентов обратили внимание на другие факторы гендерной дискриминации.

14 ноября стало известно, что большинство опрошенных россиян считают, что у работодателей есть стереотипы, связанные с внешностью кандидатов и сотрудников — так ответили 85%. Согласно опросу, привлекательные люди успешнее проходят собеседования — так ответили 66% респондентов. Каждый второй россиянин (48%) считает таких людей более дружелюбными и открытыми. 45% отмечают их частые продвижения по карьерной лестнице, а 40% указывают на то, что таким больше доверяют.

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