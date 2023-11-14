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Почти 40% россиян считают привлекательных людей успешнее в карьере

Опрос: 38% россиян считают, что привлекательные люди успешнее в карьере
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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Сервис для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» провел исследование и узнал, существуют ли у работодателей стереотипы, связанные с внешностью. В опросе приняли участие более 3200 респондентов из всех регионов России. Результаты появились в распоряжении «Известий» 14 ноября.

Большинство опрошенных россиян считают, что у работодателей есть стереотипы, связанные с внешностью кандидатов и сотрудников — так ответили 85%. При этом 15% россиян думают, что таких стереотипов нет.

Треть опрошенных (35%) поделились, что лично сталкивались со стереотипами работодателей, 40% никогда такого не замечали. 25% россиян отметили, что сталкивались со стереотипами, но не по отношению к себе. 38% россиян уверены, что внешне привлекательные люди успешнее в карьере. Интересно, что так считают 65% мужчин и 35% женщин. 53% опрошенных ответили, что успех зависит от сферы, а 9% отметили, что привлекательность никак не помогает при построении карьеры.

Большинство россиян (80%) считают, что привлекательная внешность играет важную роль в сфере красоты и здоровья. Также она важна в таких сферах, как торговля и продажи — 68%, сфера услуг — 64%, офисные службы и бизнес-услуги — 56%. Чуть меньше голосов приходится на маркетинг, рекламу и СМИ — 43%, на культуру, образование и госслужбу — 42%. Важность привлекательной внешности для блогинга отметили 37% россиян, для финансов и страхования — 24%, а в работе для студентов — 11%. 7% опрошенных считают, что в строительстве и недвижимости внешность тоже играет важную роль. 5% же проголосовали за такие сферы, как транспорт и логистика, IT, интернет и телеком. Всего 3% россиян отметили важность привлекательной внешности в производстве и агропроме.

Согласно опросу, привлекательные люди успешнее проходят собеседования — так ответили 66% респондентов. Каждый второй россиянин (48%) считает таких людей более дружелюбными и открытыми. 45% отмечают их частые продвижения по карьерной лестнице, а 40% указывают на то, что таким больше доверяют.

Помимо этого, 22% опрошенных указали, что внешне привлекательные люди выглядят профессиональнее. 20% уверены в их более высоких зарплатах. Вдобавок среди преимуществ внешней привлекательности 15% россиян выделили редкие увольнения с работы. Внешне привлекательные люди не сталкиваются ни с какими сложностями в работе, отмечают 47% респондентов.

Тем не менее 26% россиян уверены, что таких людей не считают профессионалами и им приходится доказывать свою профпригодность. 23% же отметили, что привлекательность мешает воспринимать людей всерьез, вдобавок они помешаны на своем внешнем виде — так ответили 22% опрошенных. Также 5% россиян отметили сложность повышений на высокие должности для привлекательных людей.

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8 ноября стало известно, что почти каждый второй россиянин (48%) оценивает свой профессиональный уровень на пять баллов из пяти. При этом 34% респондентов ставят себе четыре балла, а 13% — три балла. 3% участников исследования признались, что оценивают себя на два балла, а 2% — на один балл из пяти. Среди тех, кто поставил себе оценки в один и два балла, главным аргументом стала нехватка опыта и небольшой стаж в профессии.

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