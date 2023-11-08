Реклама
Прямой эфир
Мир
МВД РФ объявило в розыск судью МУС
Мир
Китай заявил о намерении сохранить равновесие в монетарной политике
Мир
Генпрокуратура РФ высоко оценила взаимодействие в рамках ШОС
Происшествия
Снегоход с тремя мужчинами ушел под лед в Якутии
Армия
Бойцы ВС РФ уничтожили с помощью РСЗО «Ураган» опорный пункт ВСУ в Угледаре
Общество
СК раскрыл серию массовых убийств более чем 20-летней давности
Общество
Сотрудники ФСБ задержали членов крупной банды фальшивомонетчиков
Общество
В российских вузах начали готовить медиаполицейских
Экономика
Иностранные банки стали чаще отказывать бизнесу в платежах в 2023 году
Мир
СБ ООН проведет 8 ноября закрытое заседание по теме подрыва «Северных потоков»
Мир
США ввели ограничения против ряда компаний за поставки электроники в РФ
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве дождь и до +9 градусов 8 ноября
Экономика
Российский банк разработал технологию снятия цифровых рублей в банкоматах

Каждый второй россиянин считает себя профессионалом своего дела

Опрос: каждый второй россиянин считает себя профессионалом своего дела
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сервис по поиску работы и персонала «Работа.ру» и сервис автоматизации подбора и обработки резюме «СберПодбор» провели исследование и выяснили, считают ли россияне себя профессионалами и почему. В опросе приняли участие 3,2 тыс. респондентов из всех регионов страны. Результаты появились в распоряжении «Известий» 8 ноября.

Почти каждый второй россиянин (48%) оценивает свой профессиональный уровень на 5 баллов из 5. При этом 34% респондентов ставят себе 4% балла, а 13% — 3 балла. 3% участников исследования признались, что оценивают себя на 2 балла, а 2% — на 1 балл из пяти. Среди тех, кто поставил себе оценки в 1 и 2 балла, главным аргументом стала нехватка опыта и небольшой стаж в профессии.

Среди респондентов, которые оценили себя на 3 балла и выше, 65% на первое место поставили профессиональный стаж. 49% считают себя профессионалами на основании того, что у них просят совета коллеги по цеху. Большое количество реализованных проектов и постоянное обучение выделили по 32% опрошенных россиян.

31% респондентов ссылаются на довольных клиентов. 27% в качестве аргумента приводят похвалу от коллег или начальства. Каждый четвертый (25%) никогда не совершал серьезных ошибок, которые бы могли повлиять на бизнес. 13% участников исследования, наоборот, сообщили о профессиональных неудачах и выводах, которые были сделаны. 11% поделились, что их рекомендуют на рынке, из-за чего они могут назвать себя профессионалами своего дела.

Ожидаемо, что меньше стаж, тем менее высоко оценивают себя специалисты. Так, респонденты, которые работают в профессии до трех лет, оценивают свой уровень в среднем на 3,45 балла, а те, кто работает более 20 лет, — на 4,61 балла.

Также интересно отметить, что представители разных сфер оценивают свои навыки и профессионализм по-разному. Так, средний балл IT-специалистов — 3,94. Самые высокие оценки у соискателей медицины и образования — 4,48 и 4,46. Чуть ниже оценивать себя специалисты в области управления персонала — на 4,45 из 5 баллов.

Женское дело: на рынке труда РФ сформировался гендерный парадокс
Почему, несмотря на менее высокие зарплаты, дамы больше удовлетворены своей работой

Накануне стало известно, что большинство работодателей (55%) отметили, что сотрудники в 2023 году в сравнении с 2022 годом стали больше по сумме просить премий и повышения зарплаты. 45% рекрутеров сообщили об увеличении количества выгоревших сотрудников. 39% опрошенных считают, что в 2023 году работники более активно увольнялись по сравнению с прошлым годом.

Четверть участников исследования (25%) уверены, что их кадры стали больше лениться и меньше работать. 17% работодателей отметили снижение вовлеченности и лояльности сотрудников к компании.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023