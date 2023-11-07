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Работодатели рассказали, как изменилось поведение сотрудников в 2023 году

Опрос: россияне стали чаще выгорать на работе в 2023 году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Сервис для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» провел исследование и выяснил, как российские работодатели оценивают поведение сотрудников в 2023 году. В исследовании приняли участие более 400 представителей бизнеса из всех регионов России. Результаты появились в распоряжении «Известий» 7 ноября.

Большинство работодателей (55%) отметили, что сотрудники в 2023 году в сравнении с 2022 годом стали больше по сумме просить премий и повышения зарплаты. 45% рекрутеров сообщили об увеличении количества выгоревших сотрудников. 39% опрошенных считают, что в 2023 году работники более активно увольнялись по сравнению с прошлым годом.

Четверть участников исследования (25%) уверены, что их кадры стали больше лениться и меньше работать. 17% работодателей отметили снижение вовлеченности и лояльности сотрудников к компании. 14%, наоборот, говорят о росте лояльности. Увеличилось количество больничных у 13% работодателей. 12% компаний рассказали, что сотрудники стали чаще просить повышения в должности.

Больше работников стали пользоваться услугами из соцпакета в 2023 году, уточнили 11% HR-специалистов. 9% рекрутеров отметили, что сотрудники больше брали отгулы. Еще 9% подчеркнули частые опоздания.

У 8% компаний сотрудники в 2023 году чаще уходили в отпуск. Люди меньше думали про повышения в должности — считают 7% опрошенных. По 4% участников исследования отметили более редкие увольнения, уменьшение количества больничных и более высокую работоспособность сотрудников.

2% компаний подсчитали, что сотрудники стали реже просить премий и повышения зарплаты. По 2% уверены, что у них уменьшилось количество выгоревших сотрудников, и они реже уходили в отпуск. Реже брали отгулы у 1% компаний. Еще у 1% работники стали меньше обращаться за услугами из соцпакета компании.

Только в каждой десятой компании ничего не изменилось.

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3 ноября стало известно, на что россияне обращают внимание при выборе работодателя. Так, 89% опрошенных отметили, что обращают внимание на льготы и другие преимущества, которые предлагает работодатель. Для 53% из них льготы — это не главное, а для 36% бенефиты могут повлиять на выбор работы. В 2022 году были похожие показатели. Доля тех, кому льготы были не так важны, 53%, а 36% россиян отметили их необходимость при выборе работодателя.

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