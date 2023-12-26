В семи субъектах РФ потребность в работниках выросла более чем на 50%

Потребность в работниках выросла в 67 российских регионах, отмечается в обзоре агентства «Эксперт РА», что свидетельствует о существенном кадровом голоде. В семи из десяти субъектов, которые вошли в топ-10 лидеров рэнкинга агентства по этому показателю, увеличение нуждаемости в кадрах составило более чем 50%. В десятку вошли также Московская область и Санкт-Петербург, которые стали лидерами по потребности в работниках в абсолютном выражении — 81 тыс. и 57,8 тыс. соответственно.

В наибольшей степени нуждаемость в кадрах выросла в Ингушетии (94,1%), Санкт-Петербурге (69,1%), Пермском крае (67%), республиках Северная Осетия (66,4%) и Тыва (61,4%), Московской (52,2%) и Сахалинской областях (51,3%), Ненецком автономном округе (35,9%), Тамбовской области (35,2%), Республике Алтай (34,8%).

Рекордно низкий уровень безработицы поставил новые задачи, связанные с кадровым дефицитом, прокомментировала руководитель группы суверенных рейтингов агентства «Эксперт РА» Татьяна Тирских. По ее словам, в наибольшей степени потребность в работниках растет в регионах, где самые высокие показатели занятости, а также увеличение загруженности производства.

За год уровень безработицы снизился с 3,9 до 2,9%. При этом в отдельных регионах, указали в «Эксперт РА», безработица в последние месяцы 2023-го опустилась до 1,5% и ниже (Санкт-Петербург, Нижегородская область, Республика Хакасия, Чукотский АО, ЯНАО).

На фоне низкой безработицы и кадрового голода регионам приходится искать дополнительные возможности и трудовые резервы, подчеркнули в «Эксперт РА». В частности, растет интенсивность использования рабочей силы.

«Загрузка рабочей силы в промышленности в целом в последние месяцы находится на рекордно высоких уровнях, некоторые предприятия обрабатывающей промышленности работают в три смены, есть примеры с введением четвертой рабочей смены», — отмечается в обзоре «Эксперт РА» со ссылкой на данные Центробанка.

Также работодатели используют резервы в виде мигрантов, заключенных, студентов, пенсионеров. Однако этих ресурсов недостаточно. Как прогнозирует агентство, в ближайшие годы — как минимум до 2026-го — предпосылок для существенного улучшения на рынке труда не появится, в том числе в связи с сохраняющейся проблемой демографической ямы 90-х годов прошлого века. При этом миграционный прирост, предположили в «Эксперт РА», будет компенсировать естественную убыль лишь на треть.

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Не пришли на смену: в 67 регионах выросла потребность в работниках