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Оторвавшуюся часть самолета Alaska Airline нашли на заднем дворе дома в Портленде

CNN: пропавшую часть самолета Alaska Airline нашли во дворе дома в Портленде
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Фото: REUTERS/NTSB
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Пропавшая часть самолета Alaska Airlines, дверь которого несколько дней назад вырвало во время полета, была найдена на заднем дворе в Портленде. Об этом со ссылкой на заявление представителя национального совета по безопасности на транспорте США Дженнифер Хоменди сообщает телеканал CNN в понедельник, 8 января.

«Школьный учитель Портленда по имени Боб обратился в агентство после того, как обнаружил у себя во дворе пропавшую дверную заглушку фюзеляжа Boeing 737 MAX 9», — передает телеканал ее слова.

Федеральные следователи искали дверную заглушку с тех пор, как произошел инцидент с самолетом Alaska Airlines, власти обратились к общественности за помощью в поиске детали.

Хоменди объяснила, что обнаружение недостающей части даст ключ к разгадке того, почему дверь отделилась от самолета во время полета.

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Инцидент произошел 5 января. Тогда сообщалось, что рейс Alaska Airlines совершил аварийную посадку в Портленде после потери части фюзеляжа. По словам очевидцев, сразу после взлета дверь запасного выхода буквально вырвало из самолета, кроме того, выпал один из иллюминаторов. В салоне воздушного судна резко упало давление, выпали кислородные маски. Всего на борту находилось 180 человек, включая шесть членов экипажа.

На следующий день после ЧП Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США постановило приостановить эксплуатацию некоторых самолетов Boeing 737 MAX 9. Это решение затрагивает примерно 171 самолет.

Ведомство потребовало провести немедленные проверки некоторых самолетов Boeing 737 MAX 9 до того, как они вновь приступят к выполнению полетов, отметил администратор ведомства Майкл Уитакер, подчеркнув, что «безопасность будет по-прежнему определять процесс принятия решений». Отмечалось, что FAA помогает Национальному совету по безопасности на транспорте (NTSB) в расследовании инцидента с рейсом 1282 Alaska Airlines.

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