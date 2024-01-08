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Сюжет:

Пушилин напомнил Зеленскому об успехах России в СВО

Пушилин: слова Зеленского об отсутствии серьезных побед у РФ являются ложью
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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Утверждения президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии серьезных побед у России являются ложью. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в понедельник, 8 января.

Ранее Зеленский в интервью журналу Economist заявил, что украинское контрнаступление не удалось из-за «утечек информации», при этом он добавил, что не видит побед России.

«Меньше всего хотелось бы комментировать человека, который выстраивает всю свою деятельность, опираясь на ложь, откровенную ложь. Как, например, про то, что не был освобожден ни один крупный город», — сказал Пушилин, комментируя эти высказывания в беседе с «РИА Новости».

Он отметил, что взяты, например, города Артемовск (украинское название — Бахмут) и Соледар.

«Послушайте, не считать Артемовск крупным? Ну да, Киев не удалось в этом году освободить, хотелось бы, чтобы уже и он был освобожден. Но я вам скажу, что Артемовск, Соледар, это, конечно, поменьше населенный пункт, — сколько там было решено задач!» — указал глава ДНР.

Он добавил, что освобождение российскими войсками Артемовска и Соледара стало предтечей последующих неудач украинских вооруженных формирований.

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный 5 января в ходе очередного разговора с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи доложил о сложной оперативно-стратегической обстановке на фронте.

Ранее, 4 января, бывший офицер Вооруженных сил США, политолог Скотт Беннет в беседе с «Известиями» заявил, что конфликт на Украине уже, по сути, закончен, поскольку Россия одержала в нем победу. По его словам, теперь западные правительства, которым не удалось «свергнуть Россию», будут терпеть неудачи, так как решимость и самоотверженность российского народа несгибаемы.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер высказал похожее мнение, заявив, что Украину ждет полная капитуляция в конфликте с Россией и выполнение всех условий Москвы. Как отметил Риттер, у Украины было несколько шансов прекратить боевые действия и начать переговоры. Однако киевский режим сознательно отказался от дипломатического урегулирования конфликта.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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