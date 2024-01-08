Ошибку с принадлежностью Одессы и Николаева Украине необходимо исправить: это русские города, которые должны быть освобождены. Такое заявление 8 января сделал в интервью «РИА Новости» глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Одесса — город, который был основан Екатериной в 1794 году. По ее повелению этот город появился. Русский это город? Конечно русский», — сказал глава ДНР.

Он также напомнил и про историческую принадлежность русскому народу города Николаев.

«Николаев. Николаевские земли были отбиты в рамках русско-турецких войн, то есть были отбиты у крымского ханства, которое на тот момент было вассалом Османской империи. Русский этот город или нет?» — задался риторическим вопросом Пушилин.

По его мнению, российский лидер Владимир Путин заявил об этом очень четко. Кроме того, Пушилин подчеркнул, что это именно города русского народа, которые ранее «в силу разных обстоятельств, причем, может быть, и ошибок — нужно откровенно говорить об этом — советского руководства, отдельных деятелей» были временно утрачены.

«Если были раньше совершены ошибки, если мы это признаем, если мы это видим, тогда эти города должны быть освобождены. Это мое глубокое убеждение», — заключил Денис Пушилин.

Ранее, 6 января, глава ДНР заявил, что Донбасс скоро снова станет индустриальным центром России, для этого у него есть необходимый промышленный потенциал и кадры. Он подчеркнул, что данная цель реальна, а для ее реализации требуется развивать экономику и как можно быстрее создать условия для выхода региона из нехарактерного для него дотационного состояния.

14 декабря Владимир Путин назвал Одессу русским городом. По его словам, весь юго-восток Украины всегда был пророссийским, и в целом его территории можно считать исторически российскими.

Ранее, 19 октября, экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вооруженные силы РФ способны освободить Одессу и Харьков, если Запад не пойдет на переговоры по Украине. При этом он подчеркнул, что исторически это русские города, и они никогда не были частью Украины. До этого, 9 октября, он также указывал на то, что Россия освободит Харьков и Одессу, а Соединенные Штаты ничего не смогут с этим сделать. По мнению Макгрегора, огромные потери украинской армии свидетельствуют о разваливающейся в качестве государства Украине.

В конце августа политический обозреватель и радиоведущий из США Скотт Хортон отметил, что Украина может потерять Одессу и Харьков, продолжая отказываться от переговоров. По его мнению, можно было избежать конфликта, если бы Запад не принудил украинского президента Владимира Зеленского начать боевые действия.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.