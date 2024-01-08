Реклама
Прямой эфир
Общество
Пушилин призвал к освобождению исторически русских Одессы и Николаева
Общество
Сдачу нормативов ГТО в российских школах предложили сделать обязательной
Мир
ВОЗ заявила об отсутствии информации о части пациентов и врачах больницы в Газе
Армия
Десантники ВС РФ с помощью дронов уничтожили пехоту и технику ВСУ под Вербовым
Мир
Число жертв землетрясений в Японии достигло 161
Мир
Трамп пообещал снизить налоги для граждан при победе на выборах
Армия
ВС РФ уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ при помощи ПТРК «Фагот»
Общество
В МЧС сообщили о локализации пожара в жилом доме в Москве
Мир
Немецкие машинисты проведут забастовку с требованием повысить зарплаты
Мир
Глава МИД Японии провела брифинг в подвале Киева
Общество
Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –17 градусов в Москве 8 января
Мир
Во Франции осудили действия Израиля из-за гибели замглавы политбюро ХАМАС
Мир
В Бишкеке задержали находившегося в межгосударственном розыске россиянина
Происшествия
В Санкт-Петербурге загорелся ангар на площади 2 тыс. кв. м
Мир
Бельгия предложит еврокомиссара Рейндерса на пост генсека Евросовета
Сюжет:

Пушилин призвал к освобождению исторически русских Одессы и Николаева

Пушилин призвал освободить Одессу и Николаев, назвав их русскими городами
0
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ошибку с принадлежностью Одессы и Николаева Украине необходимо исправить: это русские города, которые должны быть освобождены. Такое заявление 8 января сделал в интервью «РИА Новости» глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Одесса — город, который был основан Екатериной в 1794 году. По ее повелению этот город появился. Русский это город? Конечно русский», — сказал глава ДНР.

Он также напомнил и про историческую принадлежность русскому народу города Николаев.

«Николаев. Николаевские земли были отбиты в рамках русско-турецких войн, то есть были отбиты у крымского ханства, которое на тот момент было вассалом Османской империи. Русский этот город или нет?» — задался риторическим вопросом Пушилин.

По его мнению, российский лидер Владимир Путин заявил об этом очень четко. Кроме того, Пушилин подчеркнул, что это именно города русского народа, которые ранее «в силу разных обстоятельств, причем, может быть, и ошибок — нужно откровенно говорить об этом — советского руководства, отдельных деятелей» были временно утрачены.

«Если были раньше совершены ошибки, если мы это признаем, если мы это видим, тогда эти города должны быть освобождены. Это мое глубокое убеждение», — заключил Денис Пушилин.

Операция «Оккупация»: как живет самый русский город Украины
Мужчин ловят военкомы и СБУ, женщин штрафуют за русский язык

Ранее, 6 января, глава ДНР заявил, что Донбасс скоро снова станет индустриальным центром России, для этого у него есть необходимый промышленный потенциал и кадры. Он подчеркнул, что данная цель реальна, а для ее реализации требуется развивать экономику и как можно быстрее создать условия для выхода региона из нехарактерного для него дотационного состояния.

14 декабря Владимир Путин назвал Одессу русским городом. По его словам, весь юго-восток Украины всегда был пророссийским, и в целом его территории можно считать исторически российскими.

Ранее, 19 октября, экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вооруженные силы РФ способны освободить Одессу и Харьков, если Запад не пойдет на переговоры по Украине. При этом он подчеркнул, что исторически это русские города, и они никогда не были частью Украины. До этого, 9 октября, он также указывал на то, что Россия освободит Харьков и Одессу, а Соединенные Штаты ничего не смогут с этим сделать. По мнению Макгрегора, огромные потери украинской армии свидетельствуют о разваливающейся в качестве государства Украине.

В конце августа политический обозреватель и радиоведущий из США Скотт Хортон отметил, что Украина может потерять Одессу и Харьков, продолжая отказываться от переговоров. По его мнению, можно было избежать конфликта, если бы Запад не принудил украинского президента Владимира Зеленского начать боевые действия.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024