Одесса — русский город, и все об этом знают. Об этом 15 декабря заявил президент России Владимир Путин.

«Одесса вообще русский город. Мы же знаем об этом. Все об этом хорошо знают», — сказал Путин, отвечая на вопрос журналистов на «Итогах года» в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Он подчеркнул, что весь юго-восток Украины всегда был пророссийским, назвав его историческими российскими территориями.

«В Турции хорошо знают, все Причерноморье в результате русско-турецких войн отошло к России. Причем здесь Украина? Никакого отношения не имеет вообще. Ни Крым, ни вообще всё Причерноморье», — отметил Путин.

Ранее, 19 октября, экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вооруженные силы РФ способны освободить Одессу и Харьков, если Запад не пойдет на переговоры по Украине. При этом он подчеркнул, что исторически это русские города и они никогда не были частью Украины. До этого, 9 октября, он также указывал на то, что Россия освободит Харьков и Одессу, а Соединенные Штаты ничего не смогут с этим сделать. По мнению Макгрегора, огромные потери украинской армии свидетельствуют о разваливающейся в качестве государства Украине.

В конце августа политический обозреватель и радиоведущий из США Скотт Хортон отметил, что Украина может потерять Одессу и Харьков, продолжая отказываться от переговоров. По его мнению, можно было избежать конфликта, если бы Запад не принудил украинского президента Владимира Зеленского начать боевые действия.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.