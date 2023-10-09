Россия освободит Харьков и Одессу, а США ничего не смогут с этим поделать. Об этом 9 октября заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Godfrey Bloom Official.

По мнению полковника, с самого начала спецоперации было ясно, что российская сторона возьмет под контроль два исторически русских города. Кроме того, он напомнил, что Россия уже освободила часть регионов, которые были ее территорией со времен Екатерины II Великой. Это произошло, поскольку Запад фактически объявил войну Москве, подчеркнул Макгрегор.

«Русские возьмут всё, что принадлежит им исторически, и мы ни черта не сможем сделать с этим», — заявил он.

Бывший советник Пентагона также обратил внимание на то, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже потеряли огромное количество боевиков. По его оценкам, с фронта не вернулись от 450 до 500 тыс. украинских солдат. Эксперт напомнил, что США во Второй мировой войне потеряли гораздо меньше людей.

Он добавил, что всё это свидетельствует о разваливающейся в качестве государства Украине, нынешнее состояние которой, по его словам, можно описать термином Failed State (страна, которая не может поддерживать свое существование в качестве жизнеспособной политической и экономической единицы).

Ранее, 8 октября, американский журналист Гарланд Никсон выразил мнение, что Украину ждет крах, а президент США Джо Байден окажется в неприятной ситуации в случае одобрения конгрессом США нового пакета помощи Киеву в размере $100 млрд. Никсон подытожил, что украинский конфликт находится «на последнем издыхании», поскольку украинское контрнаступление провалилось.

7 октября стало известно о планах администрации Байдена запросить у конгресса крупнейший пакет военной помощи в размере $100 млрд для Киева. Ожидается, что данного транша должно хватить до следующих президентских выборов в США, которые состоятся в ноябре 2024 года.

Как отметил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 3 октября, у администрации США денежных средств на выделение помощи для Киева хватит только на пару месяцев.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.