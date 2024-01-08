Реклама
Прямой эфир
Мир
ВОЗ заявила об отсутствии информации о части пациентов и врачах больницы в Газе
Армия
Десантники ВС РФ с помощью дронов уничтожили пехоту и технику ВСУ под Вербовым
Мир
Число жертв землетрясений в Японии достигло 161
Мир
Трамп пообещал снизить налоги для граждан при победе на выборах
Армия
ВС РФ уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ при помощи ПТРК «Фагот»
Общество
В МЧС сообщили о локализации пожара в жилом доме в Москве
Мир
Немецкие машинисты проведут забастовку с требованием повысить зарплаты
Мир
Глава МИД Японии провела брифинг в подвале Киева
Общество
Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –17 градусов в Москве 8 января
Мир
Во Франции осудили действия Израиля из-за гибели замглавы политбюро ХАМАС
Мир
В Бишкеке задержали находившегося в межгосударственном розыске россиянина
Происшествия
В Санкт-Петербурге загорелся ангар на площади 2 тыс. кв. м
Мир
Бельгия предложит еврокомиссара Рейндерса на пост генсека Евросовета
Мир
Байден заявил о достижении конгрессом соглашения о финансировании правительства
Мир
На Западе усомнились в угрозе со стороны России

ВКС РФ в 2023 году провели около 500 тыс. сеансов управления аппаратами

0
Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дежурные силы космических войск Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в 2023 году провели порядка 500 тыс. сеансов управления космическими аппаратами. Об этом 8 января сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что ВКС РФ выполнили более 120 тыс. сеансов обеспечения управления космическими аппаратами. При этом среднесуточный показатель интенсивности сеансов управления и обеспечения управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки составил порядка 1,4 тыс. сеансов.

Как указали в военном ведомстве, одной из задач космических войск ВКС было осуществление запусков космических аппаратов на орбиты, а также управление спутниковыми системами военного и двойного назначений в полете.

Набирая высоту: какие самолеты пополнили ВКС России в уходящем году
Военно-космические силы получили десятки современных самолетов разных типов

Ранее, 27 декабря, в Минобороны РФ сообщили, что легкая ракета, которая выведет на орбиту военный спутник, запущена с космодрома Плесецк. Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» провели Воздушно-космические силы РФ.

Предыдущий старт на этом космодроме состоялся 21 декабря. Тогда на орбиту военный спутник выводила ракета «Союз-2.1б».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024