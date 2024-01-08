ВКС РФ в 2023 году провели около 500 тыс. сеансов управления аппаратами
Дежурные силы космических войск Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в 2023 году провели порядка 500 тыс. сеансов управления космическими аппаратами. Об этом 8 января сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
Отмечается, что ВКС РФ выполнили более 120 тыс. сеансов обеспечения управления космическими аппаратами. При этом среднесуточный показатель интенсивности сеансов управления и обеспечения управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки составил порядка 1,4 тыс. сеансов.
Как указали в военном ведомстве, одной из задач космических войск ВКС было осуществление запусков космических аппаратов на орбиты, а также управление спутниковыми системами военного и двойного назначений в полете.
Ранее, 27 декабря, в Минобороны РФ сообщили, что легкая ракета, которая выведет на орбиту военный спутник, запущена с космодрома Плесецк. Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» провели Воздушно-космические силы РФ.
Предыдущий старт на этом космодроме состоялся 21 декабря. Тогда на орбиту военный спутник выводила ракета «Союз-2.1б».